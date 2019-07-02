Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Прем’єра драми «Кріпосна» у Польщі

02.07.2019

Костюмована драма «Кріпосна» продовжує підкорювати світ. Раніше масштабний серіал презентували у Каннах, а зовсім нещодавно картина вперше вийшла на екрани в Польщі. Подробиці — у матеріалі. 

Проєкт «Кріпосна» мав грандіозний успіх в Україні, а тепер набуває популярності за кордоном.Так, 1 липня драматична картина вийшла на польському телеканалі  TVP1. Західний варіант назви улюбленого серіалу — «Zniewolona».

сериал крепостная

Зірка «Кріпосної» Слава Красовська відреагувала на чудову новину в соцмережах:

«Щойно дізналася, що сьогодні у Польщі відбулася прем’єра «Кріпосної»! Вітаю всю нашу прекрасну команду! І бажаю приємного перегляду нашим західним сусідам».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Більше на тему: Катерина Ковальчук зніметься в голлівудському фільмі

«Кріпосна» — це 48-серійна історія про кріпосну Катерину Вербицьку спільного виробництва StarLight Films та Film.ua. Цей проект з гордістю можна назвати наймасштабнішим за останні кілька років. Драматична картина здивувала глядачів професійною грою акторів, надзвичайним вбранням 19 століття і головне — розкішними локаціями. 

Нагадаємо, прем’єра другого сезону серіалу на телеканалі СТБ відбудеться одразу після повтору першого, який стартує вже з 22 липня!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ