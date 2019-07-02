Якщо ви не знаєте, куди піти з дітьми у Києві, ця стаття для вас! У столиці є безліч місць, куди піти з дитиною – суцільне задоволення, і ми допоможемо дізнатися більше про них. Редакція представляє список ідей, де можна весело провести час, щоб дозвілля з сім’єю ви запам’ятали на довгі роки. Зірки СТБ також поділилися з нами своїми уподобаннями та улюбленими місцями для відпочинку.

Київський зоопарк Kyiv Zoo

У київському зоопарку дітям справді буде де розгулятися! Мабуть, в теплу погоду це найкраще місце для прогулянки. Крім звичних нам вольєрів, тут є і невелика контактна ферма з хрюшами та курчатами. Тому в дітей буде гарна можливість не просто подивитися на тварин, а й подружитися з ними. У програму розваг можна включити і атракціони. Київський зоопарк розташований на проспекті Перемоги, 32.

Ціна: 45–70 грн (діти до 5 років – безкоштовно).

Дитяча залізниця

У Сирецький парк теж краще вибиратися з теплу погоду, щоб вдосталь погуляти доріжками і відпочити на затишних лавочках. Непосидючі діти зможуть покататися на дитячій залізниці. Родзинка атракціону полягає в тому, що малюки пограють не лише в пасажирів, а й машиністів або провідників!

Ціна: від 20 грн.

Музей води

У цьому музеї для дітей та дорослих проводяться захопливі екскурсії. Чудове місце для відвідування всією сім’єю. Ліфт опустить вас під землю, де ви зможете дізнатися більше про все, що пов’язане з водою: як вона потрапляє до будинків і як важливо берегти природні джерела. Дітям буде надано можливість опинитися всередині величезної мильної бульбашки! Музей води можна знайти за адресою: вул. Грушевського, 1-а.

Ціна: від 40 грн (дітям до 6 років – безкоштовно).

Мотузкові парки

Мотузкових парків у Києві досить багато, і їхня перевага в тому, що активно відпочити тут можуть як діти, так і батьки. Зазвичай траси передбачені для різних вікових груп та зросту. Інструктор розповість, як правильно долати перешкоди, а надійна страховка вбереже від травм.

Якщо надворі погана погода, можна знайти «лазанки» під дахом. Найпопулярніші мотузкові парки – Парк дружби народів, Гідропарк, ТЦ «Блокбастер», спорткомплекс «АТЕК», парк Партизанської слави.

Ціна: близько 100 грн.

Океанаріум «Морська казка»

Якщо дитині подобається підводний світ, похід в океанаріум стане для неї справжнім святом! Традиційно відвідувачам запропонують пройти крізь скляний тунель, просто в стінах якого живуть підводні мешканці. Крім різнокольорових рибок, тут можна побачити справжніх скатів, морських коників, черепах, медуз і навіть крокодилів. Дитині точно сподобається! Океанаріум розташований за адресою: вул. Андрія Малишка, 3.

Ціна: від 150 грн.

Контактний зоопарк

У столиці вистачає різних контактних зоопарків. У кожному з них діти можуть ближче познайомитися зі звірятками: єнотами, білками, їжаками, кроликами, ламами і навіть кенгуру! Малюки не просто погладять тварин, а й пригостять їх спеціальним кормом. Його можна купити на території зоопарку.

Адреси контактних зоопарків: проспект Академіка Глушкова, 1 (Animal Park), вулиця Академіка Заболотного, 37 («Єнотія»).

Ціна: від 45 грн, пільгові категорії – до 150 грн.

Ляльковий театр

У Київському академічному театрі ляльок проводять вистави для різних вікових груп. Ви можете відвідати спектакль як для найменших, так і для дітей старшого віку. Все всередині театру нагадує казку, тож у вас буде неймовірна можливість зануритися в атмосферу чарів та магії! Ляльковий театр можна відвідати за адресою: вул. Грушевського, 1-а.

Ціна: від 80 грн.

Планетарій

У столичний планетарій краще йти з дитиною старшого віку, щоб їй було цікаво вивчати зоряне небо. Це захопливе дійство з такими, здавалося б, далекими планетами точно не залишить байдужим нікого. У вас буде можливість серед білого дня побачити зірки і почути багато історій про космос. Планетарій розташований за адресою: вул. Велика Васильківська, 57/3.

Ціна: від 150 грн.

Скалодром ЦЕХ

Тут маленький гість зможе відчути себе справжнім альпіністом, підкорювачем небувалих висот, а також перевірити свою силу, розвинути гнучкість і витривалість. Веселе проведення часу забезпечено, як і повна безпека. Від травм вбережуть м’які мати на підлозі, а також уважний супровід інструкторів. Це чудове місце для святкування дитячого дня народження! Знайти скалодром можна по вулиці Сім’ї Хохлових, 8.

Ціна: дитина – 250 грн, дорослий – 300 грн.

Парк розваг Happylon

У Києві з дитиною варто обов’язково відвідати критий парк розваг, у якому знайдете численні атракціони, ігрові автомати, дитячі майданчики. Все це забезпечить вам активний і веселий відпочинок з дітьми. Крім того, в парку діють навчальні та ігрові майданчики – лабіринти, конструктори, повітряні гармати і багато інших елементів пізнавального характеру. Адреса: Київ, вулиця Антоновича (Горького), 176.

Ціна: від 25 грн (за один атракціон).

Парк гойдалок

Всі діти люблять гойдатися на гойдалках, та й у дорослому віці часом хочеться відірватися від землі. На території парку гойдалок на ВДНГ знайдуться розваги на будь-який смак і вік. Для найменших підійдуть конячки і машинки, для дітей старшого віку – великі гойдалки-лавки, «тарзанки», шини на ланцюгах. Тут можна знайти і затишні гойдалки-кокони, в яких можна просидіти цілий день за книгою, поки дітки гратимуться на майданчику поруч. Гойдалковий парк розташований на ВДНГ (Виставка досягнень народного господарства або Національний Експоцентр України). Розташований за адресою: пр. Академика Глушкова, 1.

Ціна: від 35 грн за вхід (крім цього, за додаткові атракціони береться плата).

Музей авіації

Найчастіше, чуючи свист літака, ми лише задираємо високо голову та намагаємося роздивитися далеку крапку з білим шлейфом позаду. А ось в Музеї авіації діти зможуть не просто подивитися на конструкції, а й доторкнутися до них, побувати всередині і навіть побачити кабіну пілота! Крім того, велика зелена територія музею чудово підійде для тривалих прогулянок на свіжому повітрі, і дітям точно не буде нудно! Музей розташований на вулиці Медовій, 1.



Ціна: дитина – 20 грн, дорослий – 50 грн.

Аквапарк DREAM ISLAND

Аквапарк юрського періоду точно подарує море неймовірних розваг і масу позитивних емоцій. Саме тут можна продовжити таке коротке літо для вашого малюка! Сам парк являє собою комплекс басейнів, різноманітних атракціонів і водних гірок. Тут же є релакс-зона, лазні та сауни, ресторани і бари, можна навіть пройти SPA-процедури. Аквапарк розташований на проспекті Оболонському, 21-б, (2-га частина ТРЦ «DREAM TOWN»).



Ціна: від 160 (дитина), діє система знижок залежно від дня.



Музей циркового мистецтва

Про існування цього музею мало хто знає, але відвідати його однозначно рекомендуємо! Тут діти зможуть побачити різні елементи циркового шоу і відчути себе членом веселої циркової трупи. Дитині буде цікаво зазирнути за лаштунки. Веселе проведення часу забезпечено! Музей розташований на пр. Перемоги, 82 (парк Нивки).

Вхід вільний, але за попереднім записом.

Креативний простір BabyRock

Це сучасний креативний простір для дітей, де кожна дитина може побути рок-зіркою, шеф-кухарем, вченим – ким завгодно, якщо ця роль дитині до душі. Тут немає жодної плюшевої іграшки, проте є музичні інструменти, щоб організувати репетиції своєї групи, є тварини, за якими діти навчаться доглядати, є власна кухня, де можна влаштувати кулінарні експерименти, і навіть своя лабораторія для наукових дослідів. Головне – батькам надається можливість спокійно відпочити в одному з прилеглих ресторанів, поки діти захоплені своїми активностями. Простір розташовано на вулиці Воздвиженська, 10-б або вул. Зоологічна, 10.

Ціна: 200 грн першу годину, далі 100 грн/год.

Коворкінг з дітьми Zelenka

Це креативний простір для батьків та дітей. Особливість закладу в тому, що тут кожен знайде заняття до душі: батьки можуть поспілкуватися у колі однодумців, поки малюки розважаються з аніматорами або просто граються один з одним. А ще тут проводяться тренінги для дітей (в основному дошкільного віку) і заходи для всієї родини. Простір знаходиться по вулиці Ярославів Вал 11/1.

Ціна: від 100 грн/год.

А як зірки СТБ проводять з дітьми час?

«Ми з Поліною живемо на Львівській площі, тому любимо гуляти Пейзажною алеєю (Гончаркою, як ми з дитинства її називали). Іноді з подружкою Полі та її мамою гуляємо у Парку імені Т. Г. Шевченка. Звичайно, літо переважно проводимо на ВДНГ. А ще Полі подобається тусуватися на Кураж-базарі. Стосовно сімейних походів у кіно, нам подобається «Сінема-сіті» в OceanPlaza. Там, крім самого сеансу, гарні розваги для дітей!» – поділилася Даша Трегубова.



«Головне, щоб проведення часу з родиною подобалося як Олівії, так і Роберту – щоб їм обом було цікаво. Наприклад, наш Роберт любить боулінг, лазерні бої, аквапарк. Тепер син хоче спробувати свої сили в квест-кімнаті. А ось Олівії просто важливо бути з родиною. З нею ми зазвичай ходимо в парки. Ми прагнемо частіше відправляти дітей надвір, щоб не сиділи в чотирьох стінах!» – розповів В’ячеслав Узелков.



«У нас із сином Іваном є таке поняття – «чоловічий день», коли ми проводимо час удвох. Зазвичай ми ходимо в кінотеатри: скоро збираємося на мульт «Веном», а до цього ходили на «Супермена». А ось дочці Марійці скоро виповниться чотири роки, і вона із задоволенням їздить зі мною у справах. Коли Ваня був маленьким, він теж супроводжував мене всюди! Втім, доньці найбільше до смаку батути, де вона може поспілкуватися з дітками і погратися вдосталь», – ділиться Михайло Присяжнюк.

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Тепер ви знаєте, куди повести дитину в Києві та як всією сім’єю весело провести час. Пам’ятайте, що ваші діти збережуть ці спогади на довгі роки, тож любіть, балуйте, цінуєте, і вони відповідатимуть тим же!

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