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«Червона королева»: чи зможе Регіна підкорити Париж?

02.07.2019

Серіал «Червона королева» історія однієї з найкрасивіших жінок 20 століття — Регіни Збарської. Сюжет картини ґрунтується на фактах біографії відомої манекенниці. Ким була горда красуня насправді? І яку ціну Регіна заплатила за успіх? Дізнайтеся у 6 серії драми «Червона королева» на телеканалі СТБ!

красная королева

Будинок моделей запрошують з візитом  до Парижа. На зборах приймають важливе рішення: хто ж з дівчат гідний представляти країну у Франції. Регіні пощастило стати однією з манекенниць, яка поїде за кордон та познайомиться з європейською культурою.

Всі готуються до поїздки до Парижа, затверджують останні ескізи, шиють моделі. Віра Аралова розробляє перші чобітки на блискавці. Модельєр вірить, що таке новаторство приведе її до успіху у світі моди. Як приймуть у Парижі іноземних моделей? І чим обернеться для дівчат поїздка до Франції?

Дізнайтеся сьогодні  у серіалі «Червона королева» на телеканалі СТБ!

Video: «Червона королева»: чи зможе Регіна підкорити Париж?

Серіал Червона Королева - 6 серія 02.07.2019. Про що сюжет шостої серії фільму Червона Королева читайте в анонсі

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