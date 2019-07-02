Катерина Ковальчук, головна актриса серіалу «Кріпосна», зніметься у голлівудському фільмі. Зірка костюмованої драми поки не розкриває таємниці свого нового проєкту. Але недавно в соціальних мережах Катерина з’явилася у незвичному образі. Яка роль дісталася Каті в голлівудському фільмі? Дізнайтеся в матеріалі!

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Талановита актриса вкотре довела свій професіоналізм. Нещодавно Катерина Ковальчук отримала візу талантів США і тепер знімається у голлівудському фільмі. Зовсім скоро глядачі побачать улюблену артистку в незвичному образі. Виявляється, Катя зіграє роль своєї мрії — дівчину-робота.

Зірка серіалу «Кріпосна» поділилася цікавими фото зі зйомок за кордоном:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дівчина написала, що одержима своєю справою та повністю віддалася роботі в кіно:

«Якщо ви хочете чогось досягти в тій чи іншій галузі, це не може бути просто робота на повний робочий день, це повинна бути нав’язлива ідея на повний робочий день. Ви повинні бути настільки одержимі своєю справою, що люди, які не займаються цим, скажуть: ви божевільний! Якщо вони не говорять цього, то ви, ймовірно, мало одержимі тим, чим ви займаєтеся, щоб добитися великих успіхів».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Нагадаємо, Катерину Ковальчук ми знову побачимо в костюмованій драмі «Кріпосна». Не пропустіть повернення неймовірної історії 22 липня на телеканалі СТБ!

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