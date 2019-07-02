Молочне желе – смаколик родом із дитинства. Його просто обожнюють всі діти. Цей десерт не тільки неймовірно смачний, а й дуже простий у приготуванні. Читайте в нашому матеріалі рецепт молочного желе від суперфіналістки проєкту «МастерШеф. Професіонали» Юлії Проходи.

Для того, щоб приготувати молочне желе, потрібні лише молоко, желатин, цукор і будь-які добавки на ваш смак. Це можуть бути як спеції (кориця або мускатний горіх), так і, наприклад, кава, шоколад, фруктові соки, какао або фрукти. Одним словом, можна використовувати все, чого душа забажає.



Складові:

молоко – 500 мл

вода – 100 мл

цукор – 3 ст. л.

желатин – 1 ст. л.

ванілін – за смаком

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Спосіб приготування:

Желатин необхідно залити кип’яченою водою кімнатної температури й залишити набухати приблизно на півгодини. Потім потрібно довести молоко до кипіння, відразу ж зняти з вогню, засипати цукор, ще раз довести до кипіння, знову зняти з вогню й, акуратно помішуючи, ввести віджатий желатин. Коли маса трохи охолоне, в неї потрібно додати ванілін, перемішати, процідити отриману суміш через сито в формочки й поставити в холодильник для застигання. Перед подачею желе потрібно дістати з формочок.

Смачного!

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