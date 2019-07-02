Костюмована драма «Кріпосна» продовжує підкорювати світ. Раніше масштабний серіал презентували у Каннах, а зовсім нещодавно картина вперше вийшла на екрани в Польщі. У яких європейських країнах покажуть масштабний серіал? Подробиці — у матеріалі.

Проєкт «Кріпосна» мав грандіозний успіх в Україні, а тепер набуває популярності за кордоном.Так, 1 липня драматична картина вийшла на польському телеканалі TVP1. Західний варіант назви улюбленого серіалу — «Zniewolona».

Також костюмована драма була продана в Литву та Балканські країни (Чорногорія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Словенія, Хорватія), що можна вважати визнанням високого рівня якості костюмованої драми за кордоном.

«Кріпосна» – продукт, який вартий того, щоб його побачили якомога більше людей. Це абсолютно інтернаціональна історія як «Величне століття». Тобі ж не обов’язково бути затятим шанувальником турецької історії, щоб дивитися проект. Цей серіал про сильне неможливе кохання з великою кількістю перешкод. Так і «Кріпосна» – питання не в якихось особливостях, просто це надзвичайно красива історія, в якій ти споглядаєш як одна дівчинка відчайдушно хоче бути щасливою», — коментує шоураннер «Кріпосної» Тала Пристаєцька.

Зірка «Кріпосної» Слава Красовська відреагувала на чудову новину в соцмережах:

«Щойно дізналася, що сьогодні у Польщі відбулася прем’єра «Кріпосної»! Вітаю всю нашу прекрасну команду! І бажаю приємного перегляду нашим західним сусідам».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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«Кріпосна» — це 48-серійна історія про кріпосну Катерину Вербицьку спільного виробництва StarLight Films та Film.ua. Цей проект з гордістю можна назвати наймасштабнішим за останні кілька років. Драматична картина здивувала глядачів професійною грою акторів, надзвичайним вбранням 19 століття і головне — розкішними локаціями.

Нагадаємо, прем’єра другого сезону серіалу на телеканалі СТБ відбудеться одразу після повтору першого, який стартує вже з 22 липня!

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