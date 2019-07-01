Напевно у кожного бували дні, коли зовсім не хотілося виходити з дому. Для того, щоб провести вільні від роботи дні не лише весело, а й корисно, ми зробили для вас добірку історичних серіалів, від перегляду яких ви будете в захваті. Докладніше в матеріалі!

Серіал «Кріпосна»

Жанр: костюмована драма Країна, рік: Україна, 2019 Кількість сезонів: 2 Катерина Вербицька — дуже красива, розумна та освічена дівчина. Юну сироту виховали як панянку благородної крові. Вона знає іноземні мови, грає на фортепіано, малює та прекрасно розуміє, що все це ніяк не полегшить долю народженої в неволі. Катерина належить найбагатшим поміщикам у Ніжині — Червінським. Дівчина існує між двома світами — світом кріпосних та дворян. І в жодному з них для неї немає місця.

Нагадаємо, другий сезон масштабного серіалу вийде відразу після повтору першого сезону. А перший сезон глядачі зможуть подивитися вже з 22 липня на телеканалі СТБ!

Серіал «Червона королева»

Жанр: біографічна драма

Країна, рік: Україна, 2015

Драматичний серіал, присвячений знаменитій манекенниці Регіні Збарській. Одного разу дівчина з провінції почала все з чистого аркуша. Вона опинилася у зовсім іншому світі, далекому від її очікувань. Однак героїня твердо має намір залишитися у столиці та поступово знайомитися «потрібними» людьми. Юна провінціалка стала відомою манекенницею. Регіну називали однією з найкрасивіших жінок 20 століття, вона зуміла завоювати Париж і серця багатьох чоловіків. Але відома модель не змогла протистояти жахливій радянській системі.

Серіал «Чорнобиль»

Жанр: історична драма

Країна, рік: Великобританія, США, 2019

У центрі сюжету серіалу «Чорнобиль» найбільша техногенна катастрофа сучасності — аварія на Чорнобильській АЕС в 1986 році. Це зворушлива історія про самопожертву простих людей, які займалися ліквідацією аварії. Це повість про героїв свого часу, які врятували не тільки свою країну, а й цілий світ.

Серіал «Війна і мир»

Жанр: історична драма

Країна, рік: Велика Британія, 2016

Британський драматичний шестисерійний серіал, який є адаптацією роману «Війна і мир».

Серіал розповідає про життя еліти Петербурга та Москви у складні воєнні часи. Армія Наполеона стрімко захоплює Європу, а Москва все ще живе звичайним життям. В основі сюжету — особистісні стосунки та любовні романи, які розвиваються на тлі бойових дій.

Серіал «Рим»

Жанр: історична драма

Країна, рік: США, Велика Британія, Італія, 2005

Історичний серіал, що розповідає про епоху часів розквіту та занепаду Римської імперії. Юлій Цезар після тривалої війни з Галлією повертається додому в очікуванні тріумфу. Але виявляється, що за роки його відсутності багато що змінилося. Сенат намагається налаштувати проти нього його хорошого друга Помпея Великого, керуючись аргументами, що полководець став для Риму серйозною загрозою. Краса, багатство, дружба, зрада, інтриги та обмани, якими просякнутий серіал, не залишать байдужим.

Серіал «Вікінги»

Жанр: історична драма

Країна, рік: Ірландія, Канада, 2013

Канадо-ірландський історичний серіал режисера Майкла Херста.

Серіал створений на основі скандинавських саг про набіги вікінгів на англосаксонську Британію та Західно-Франкське королівство. Основний сюжет обертається навколо життя та авантюр напівлегендарного датського конунга Рагнара Лодброка. Під час перегляду ви повністю відчуєте скандинавську атмосферу та станете свідком того, як землероб піднявся спочатку в ярли, а потім став конунгом. Крім того, історія розповідає про те, як було винайдено знаменитий скандинавський корабель, як вікінги вперше вирушили в плавання до Англії, Франції, а також як вони познайомилися з християнством.

Серіал «Клан Кеннеді»

Жанр: драма, історія, політика

Країна, рік: Канада, США, 2011

Американський міні-серіал-хроніка, що описує життя родини Кеннеді.

Перед глядачем відкриється чимало таємниць, які раніше були невідомі суспільству. У серіалі розповідається про труднощі, які довелося подолати Джону Кеннеді на шляху до Білого дому та вже будучи президентом. Однак серіал побудований не лише на історії президента, а розповідає про історію клану Кеннеді в цілому.

Серіал «Демони да Вінчі»

Жанр: псевдоісторичне фентезі

Країна, рік: США, Велика Британія, 2013

Американо-британський псевдоісторичний серіал.

Основа серіалу – нерозказані історії великого генія Леонардо да Вінчі, який не просто змінив світ, а, на багато століть випередивши час, своїми руками створював майбутнє. Незважаючи на те що серіал просякнутий містикою, творцям вдалося досить точно відтворити атмосферу Флоренції XV–XVI століть. Дивитися серіал буде цікаво як любителям історії, так і тим, хто віддає перевагу вигадкам, адже «Демони да Вінчі» об’єднує в собі і те, й інше.

Серіал «Спартак»

Жанр: історична драма

Країна, рік: США, 2010

Американський історичний серіал, що розповідає про відомого гладіатора, який підняв одне з найбільших повстань рабів в історії Римської імперії.

Дії в серіалі починаються зі встановлення союзу між фракійцями та римлянами у війні проти гетів. Однак вже зовсім скоро у зв’язку з тим, що римський легат Гай Клавдій Глабр порушує договір, фракійці повертаються додому. У відповідь Глабр оголошує їх дезертирами та бере в полон одного з лідерів фракійських племен – Спартака. Полонених фракійців мають вбити під час фестивалю, присвяченому сенатору, проте Спартак перемагає суперників та його купує Батіат для своєї школи гладіаторів. З цього моменту починається історія великого воїна, який підняв одне з наймасштабніших повстань рабів в історії Римської імперії.

Серіал «Абатство Даунтон»

Жанр: історична драма

Країна, рік: Велика Британія, 2010

Британський телесеріал від творців «Госфорд-парку», поставлений за сценарієм Джуліана Феллоуза.

Серіал просякнутий атмосферою початку XX століття. Часу, коли всі люди жили в очікуванні змін та отримували їх вдосталь. Події розгортаються в графстві Йоркшир, у маєтку Даунтон. Після загибелі спадкоємця графський титул має перейти до його старшої доньки. Однак з цим згодні не всі. Граф Роберт вважає, що титул має передаватися виключно по чоловічій лінії, а за відсутності таких спадкоємців його буде присвоєно далекому родичу. Серіал отримав дві премії «Еммі», два «Золотих глобуси» та безліч інших нагород. А також увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найбільш обговорюваний критиками серіал.

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