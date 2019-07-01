Сонцезахисний крем для обличчя: який SPF і як вибрати

Як правильно вибрати сонцезахисний крем для обличчя? Це питання, мабуть, ставила собі кожна жінка. У нашому матеріалі читайте про те, навіщо потрібен сонцезахисний крем і як його правильно підібрати.

Сонце хоч і дарує нашій шкірі неповторний золотистий відтінок, але, тим не менше, воно завдає серйозної шкоди здоров’ю. Вчені давно довели, що УФ-випромінювання є причиною передчасної появи зморщок, пігментних плям, сухості шкіри та інших проблем, які згубно впливають на наше здоров’я. Також важливо пам’ятати про те, що УФ-промені можуть викликати появу раку шкіри… Саме тому дуже важливо захищати нашу шкіру від ультрафіолету.

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Особливості сонцезахисного крему

Для того, щоб уберегти шкіру від шкідливих випромінювань, необхідно користуватися кремами з УФ-захистом. Перед тим, як купувати сонцезахисний засоби, необхідно визначити свій фототип (ступінь природного захисту шкіри від сонця). Чим світліша шкіра, тим вона менш захищена. Жінкам із таким типом шкіри потрібен крем із SPF 50. Власницям більш смаглявої шкіри можна запастися кремами з SFP 20 і 30.

Розшифровка значення SPF

Абревіатура SPF (Sun Protection Factor) ‒ індикатор, що визначає ступінь захисту шкіри від УФ-променів. Цифра на баночці крему позначає кількість УФ, яке блокує сонцезахисний засіб. Так, SPF 15 відфільтровує 93% УФ-випромінювань, SPF 30 ‒ 97%, а SPF 50 ‒ 99%.

Нещодавно за рекомендацією Європейської комісії на упаковках кремів виробники зобов’язані друкувати нове позначення ‒ UVA в кружечку. Це означає, що засіб забезпечує мінімальний рівень захисту від УФ-променів (1/3 від ступеня захисту), який збільшується зі значенням SPF.

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Сонцезахисний крем за типом шкіри

Однак, для того, щоб вибрати правильний крем із УФ-захистом, знання одного лише фототипу шкіри недостатньо. Також потрібно враховувати й тип шкіри. Якщо у вас жирна шкіра, вибирайте крем із легкою текстурою та матуючим ефектом. Власницям сухої шкіри слід віддати перевагу засобам із зволожуючими властивостями. Якщо ж у вас чутливий тип шкіри, обирати крем варто особливо ретельно, адже він повинен враховувати ці особливості.

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Як правильно наносити сонцезахисний крем

Крем необхідно використовувати за 30 хвилин до виходу на сонце.

Засіб потрібно наносити дуже ретельно. Не можна пропускати ділянки шкіри. Це важливо!

Кожні 2 – 3 години необхідно повторно наносити крем на шкіру обличчя. Особливо якщо ви перебуваєте на пляжі.

Ставтеся до засмаги простіше. Краще природний колір обличчя, ніж рак шкіри.

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