Штрудель – дуже проста і смачна страва, яка сподобається всій вашій родині. Рецепт штруделя від зірки серіалу «За вітриною» Єлизавети Фалей читайте в матеріалі.

Більше на тему: Єлизавета Фалей: Я вдячна серіалу «За вітриною» за мого персонажа Галю!



Інгредієнти:

яблука – 4 шт.

груші – 4 шт. ⠀

цукор – 2 ч. л. ⠀

волоськи горіхи

кориця

вершкове масло – 30 г

тісто листкове ⠀

борошно – 2 ст. л.

Приготування:

Очистіть яблука і груші від шкірки. Поріжте на невеликі кубики. Додайте трохи кориці. Подрібніть волоський горіх. Розігрійте сковороду і покладіть 20 г вершкового масла. Коли воно розтопиться, додайте волоські горіхи. Смажте, періодично помішуючи, 5 хвилин – до золотистого кольору. Додайте до горіхів яблука, груші, цукор. Тушкуємо все 10 хвилин. Розкачуємо тісто і викладаємо суміш яблук і груш, звертаємо в рулет. Ставимо в духовку на 20 хвилин за температури 200 градусів, а потім накриваємо штрудель фольгою і знижуємо температуру до 180 градусів. Випікаємо 1 годину. За 10 хвилин до готовності прибираємо фольгу і змащуємо наш штрудель вершковим маслом. Дістаємо з духовки, розрізаємо на шматочки і посипаємо корицею. Поруч викладаємо морозиво.

Більше на тему: «За вітриною»: топ-10 фактів про Єлизавету Фалей

Важливо! Дістати тісто з морозилки і дати йому постояти при кімнатній температурі, поки воно не стане м’яким. За словами Лізи, вона дістала його зранку і ввечері вже приступила до приготування штруделя.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ