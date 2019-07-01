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Штрудель: рецепт покроково від Лізи Фалей

01.07.2019

Штрудель дуже проста і смачна страва,  яка сподобається всій вашій родині. Рецепт штруделя від зірки серіалу «За вітриною» Єлизавети Фалей читайте в матеріалі.

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штрудель

Інгредієнти:

  • яблука – 4 шт.
  • груші – 4 шт. ⠀
  • цукор – 2 ч. л. ⠀
  • волоськи горіхи
  • кориця
  • вершкове масло – 30 г 
  • тісто листкове ⠀
  • борошно – 2 ст. л. 

Приготування:

  1. Очистіть яблука і груші від шкірки. Поріжте на невеликі кубики. Додайте трохи кориці.
  2. Подрібніть волоський горіх.
  3. Розігрійте сковороду і покладіть 20 г вершкового масла. Коли воно розтопиться, додайте волоські горіхи. Смажте, періодично помішуючи, 5 хвилин – до золотистого кольору.
  4. Додайте до горіхів яблука, груші, цукор. Тушкуємо все 10 хвилин.
  5. Розкачуємо тісто і викладаємо суміш яблук і груш, звертаємо в рулет.
  6. Ставимо в духовку на 20 хвилин за температури 200 градусів, а потім накриваємо штрудель фольгою і знижуємо температуру до 180 градусів. Випікаємо 1 годину.
  7. За 10 хвилин до готовності прибираємо фольгу і змащуємо наш штрудель вершковим маслом.
  8. Дістаємо з духовки, розрізаємо на шматочки і посипаємо корицею. Поруч викладаємо морозиво.

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Важливо! Дістати тісто з морозилки і дати йому постояти при кімнатній температурі, поки воно не стане м’яким. За словами Лізи, вона дістала його зранку і ввечері вже приступила до приготування штруделя.

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