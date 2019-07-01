Штрудель: рецепт покроково від Лізи Фалей
01.07.2019
Штрудель – дуже проста і смачна страва, яка сподобається всій вашій родині. Рецепт штруделя від зірки серіалу «За вітриною» Єлизавети Фалей читайте в матеріалі.
Більше на тему: Єлизавета Фалей: Я вдячна серіалу «За вітриною» за мого персонажа Галю!
Інгредієнти:
- яблука – 4 шт.
- груші – 4 шт. ⠀
- цукор – 2 ч. л. ⠀
- волоськи горіхи
- кориця
- вершкове масло – 30 г
- тісто листкове ⠀
- борошно – 2 ст. л.
Приготування:
- Очистіть яблука і груші від шкірки. Поріжте на невеликі кубики. Додайте трохи кориці.
- Подрібніть волоський горіх.
- Розігрійте сковороду і покладіть 20 г вершкового масла. Коли воно розтопиться, додайте волоські горіхи. Смажте, періодично помішуючи, 5 хвилин – до золотистого кольору.
- Додайте до горіхів яблука, груші, цукор. Тушкуємо все 10 хвилин.
- Розкачуємо тісто і викладаємо суміш яблук і груш, звертаємо в рулет.
- Ставимо в духовку на 20 хвилин за температури 200 градусів, а потім накриваємо штрудель фольгою і знижуємо температуру до 180 градусів. Випікаємо 1 годину.
- За 10 хвилин до готовності прибираємо фольгу і змащуємо наш штрудель вершковим маслом.
- Дістаємо з духовки, розрізаємо на шматочки і посипаємо корицею. Поруч викладаємо морозиво.
Більше на тему: «За вітриною»: топ-10 фактів про Єлизавету Фалей
Важливо! Дістати тісто з морозилки і дати йому постояти при кімнатній температурі, поки воно не стане м’яким. За словами Лізи, вона дістала його зранку і ввечері вже приступила до приготування штруделя.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+