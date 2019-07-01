Персиковий лікер: як приготувати в домашніх умовах рецепт від Дмитра Шевченка
01.07.2019
Сезон персиків в самому розпалі. Але щоб його сонячний аромат і спогади про літо зігрівали вас навіть зимовими вечорами, пропонуємо вам приготувати персиковий лікер в домашніх умовах. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт смачного персикового лікеру.
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Інгредієнти:
- персики – 1 кг
- якісна горілка або спирт 40-45% – 1 літр
- цукор – 250-350 грам
- вода – 100-150 грам
Спосіб приготування:
- З персиків необхідно зняти шкурки, вони дають гіркоту. Коли плоди будуть очищені – розрізаємо їх на половинки і витягаємо кісточки.
- М’якоть подрібнюємо блендером до однорідного стану.
- В персикове пюре додаємо 100-150 г окропу, добре перемішуємо.
- Через 2-3 шари марлі вичавлюємо сік з пюре. М’якоть можна викидати.
- У сік додаємо горілку, цукор і ретельно перемішуємо. Якщо ви любитель солодкого, цукру можна додати трохи більше.
- Переливаємо в ємність, в якій лікер буде настоюватися. Ставимо в темне місце з кімнатною температурою на 2 тижні. Раз на добу, лікер необхідно струшувати.
- За 2 тижні, лікер необхідно профільтрувати через вату, або складену в кілька разів марлю. Розлити по пляшках.
Персиковий лікер готовий! Зберігати його потрібно при кімнатній температурі, в герметично закритій ємності. Термін придатності такого лікеру – 3 роки.
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