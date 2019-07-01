Щороку мода диктує свої правила та вносить нові корективи або ж повертає старі тенденції. Мода-2019 дещо відрізняється від торішньої, тож варто розглянути новітні тенденції. Які спідниці варто купувати у 2019 році? Та які спідниці носять зірки телеканалу СТБ — читайте у матеріалі.

Плісировані спідниці

Плісировка стала родзинкою 2019 року. У багатьох жінок вона асоціюється зі шкільною формою, тому великою популярністю спідниця не користувалася до недавнього часу. Незаточена складка виграшно виглядає на фігурі. Ба більше, вона ідеально підходить як до футболок, так і до класичних сорочок.

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Шкіряні спідниці

Раніше шкіряні спідниці носили виключно байкерші та надсміливі дівчата-панки. В моді були шкіряні міні-вироби. Проте час змінився, і тепер міні залишилося в минулому, однак не шкіра. У сезоні-2019 модні саме довгі шкіряні спідниці «олівець». Такий елемент у гардеробі завжди стане у нагоді: для більш класичного образу або для вечірнього походу на танці. Ведуча телеканалу СТБ Роза Аль-Намрі доповнила чорну шкіряну спідницю блакитною сорочкою.

Яскравий принт

Спідниці з яскравим принтом — must have на теплі періоди. У 2019 році модні довгі спідниці, на яких розміщені як складні геометричні форми, так і легкі квіткові малюнки. Слід зауважити, що, вибираючи такий низ, верх має залишатися одноколірним і максимально простим.

Джинс

Джинсові спідниці — класика сезону. Скрасити їх можна яскравими чи класичними блузами. Досить універсальний елемент гардеробу можна поєднувати як з лодочками, так і кросівками. Суддя проєкту «МарстерШеф. Професіонали» Ліза Глінська вибрала джинсову спідницю нижче коліна, яку прикрасила яскравим малиновим ремінцем.

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Спідниця з розрізом

Спідниця з розрізом знову в моді. Розріз актуальний як для мінімоделі, так і для максі-. Він гарно виглядає як на спідницях-олівцях, так і на прямих фасонах. Вони вважаються вельми спокусливими та водночас витонченими. Переможниця проєкту «Холостяк»-9 Даша вибрала джинсову спідницю нижче коліна з вирізом по центру.

Будьте жіночними та не забувайте про комфорт, радять світові дизайнери. А до них варто дослухатися!

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