Суддя «Х-фактор» Настя Каменських радує шанувальників літніми нарядами. Відома українська поп-співачка знає, як підібрати актуальні тренди та завжди виглядати дивовижно. Редакція STB.UA склала добірку найоригінальніших літніх образів NK. Дивіться та надихайтеся!

Настя Каменських красива у будь-якому вигляді, але суддя «Х-фактор» дуже любить спортивний стиль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Співачка створила особистий бренд спортивного одягу для жінок, в колекцію якого увійшли також і спортивні аксесуари.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нещодавно Настя Каменських відпочивала зі своїм чоловіком на одному з популярних курортів. На морі поп-виконавиця з’явилась у яскравих купальниках. А для вечірньої прогулянки NK обрала шикарний літній костюм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартує вже 14 вересня на телеканалі СТБ!

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