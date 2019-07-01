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Літні образи Насті Каменських: добірка фото

01.07.2019

Суддя «Х-фактор» Настя Каменських радує шанувальників літніми нарядами. Відома українська поп-співачка знає, як підібрати актуальні тренди та завжди виглядати дивовижно. Редакція STB.UA склала добірку найоригінальніших літніх образів NK. Дивіться та надихайтеся!

Настя Каменських красива у будь-якому вигляді, але суддя «Х-фактор» дуже любить спортивний стиль.

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Співачка створила особистий бренд спортивного одягу для жінок, в колекцію якого увійшли також і спортивні аксесуари.

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Нещодавно Настя Каменських відпочивала зі своїм чоловіком на одному з популярних курортів. На морі поп-виконавиця з’явилась у яскравих купальниках. А для вечірньої прогулянки NK обрала шикарний літній костюм.

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10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартує вже 14 вересня на телеканалі СТБ!

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