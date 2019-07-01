Суддя «Х-фактор»Настя Каменських радує шанувальників літніми нарядами. Відома українська поп-співачка знає, як підібрати актуальні тренди та завжди виглядати дивовижно. Редакція STB.UA склала добірку найоригінальніших літніх образів NK. Дивіться та надихайтеся!
Настя Каменських красива у будь-якому вигляді, але суддя «Х-фактор» дуже любить спортивний стиль.
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Співачка створила особистий бренд спортивного одягу для жінок, в колекцію якого увійшли також і спортивні аксесуари.