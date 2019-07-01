Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Кріпосна»: Катерина Ковальчук зніметься в голлівудському фільмі

01.07.2019

Талановиту Катерину Ковальчук глядачі побачать вже з 22 липня в костюмованій драмі «Кріпосна» на телеканалі СТБ. Улюблена актриса вкотре довела свій професіоналізм. Дівчина отримала візу талантів США і тепер їде підкорювати Голлівуд. В якому американському проєкті зніматиметься Катерина Ковальчук?

катерина ковальчук крепостная

Більше на тему: Актриса «Кріпосної» Катерина Ковальчук відверто про життя і творчість

Свої перші акторські кроки Катерина Ковальчук зробила ще під час навчання в інституті. Але шлях дівчини на великий екран почався в Голлівуді. У 2015 вона дебютувала в головній ролі короткометражки «Рядовий». І сьогодні продовжує підкорювати американську кіноіндустрію.

Українські глядачі полюбили Катерину, подивившись масштабний серіал «Кріпосна». У картині актриса зіграла головну драматичну роль, причому доволі успішно. Сьогодні дівчина рада поділитися неймовірною новиною — її талант помітили голлівудські режисери.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk)

Катерина Ковальчук отримала візу талантів США і тепер зніметься в американському фільмі:

«Я отримую те, чого хочу! Я досі не можу повірити, що зробила це. Я три роки йшла до своєї мети. Це було непросто. І ось, довгоочікувана віза талантів у моїх руках, і я їду зніматися в Америку в проєкті моєї мрії та грати роль моєї мрії! Ніколи не здавайтеся, друзі, любіть цей світ та йдіть до своїх цілей! Ви будете вражені, скільки можливостей у вас є».

Нагадаємо, Катерину Ковальчук ми знову побачимо в костюмованій драмі «Кріпосна». Не пропустіть продовження неймовірної історії кохання та зради з 22 липня на телеканалі СТБ!

Більше на тему: Де знімали серіал «Кріпосна»: все про історичні локації

Фото: Instagram Катерини Ковальчук

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати