«Червона королева» — драматична історія знаменитої моделі 20 століття — Регіни Збарської. Їй аплодував стоячи Париж, а чоловіки носили на руках. Як дівчина з провінції змогла досягти успіху в модельній кар’єрі? Дізнайтеся у 5 серії драми «Червона королева» на телеканалі СТБ!

Регіна знайомиться з музою письменника Маяковського — Лілею Брік. Жінка дає недосвідченій дівчині поради, як заінтригувати такого чоловіка, як Збарський. Тепер головна героїня серіалу вчиться тримати поставу, дефілювати по подіуму та навіть розробляє нову ходу. І перший показ Регіни стає її тріумфом!

Лев Збарський запрошує красуню провести вечір разом, але Регіна відмовляє. Художник не здається і на колінах благає дівчину стати його королевою… Що відповість героїня драматичного серіалу? Чи погодиться Регіна залишитися наодинці зі Збарським?

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Video: «Червона королева»: чи зможе Лев Збарський завоювати горду манекенницю? Серіал Червона Королева - 5 серія 01.07.2019. Про що сюжет п'ятої серії фільму Червона Королева читайте в анонсі

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