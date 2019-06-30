У 18 випуску «Один за всіх»-13 дізналися, чию смерть Влад не може пробачити Тані

У 18 випуску «Один за всіх»-13 експерти розібралися в сімейній драмі, у результаті чого розкрили страшний злочин. Сім’я Тані звернулася з проханням допомогти покарати невірного нареченого і ґвалтівника юної дівчини. Що шокувало всю студію? Яку страшну правду про кохання і смерть вдалося розкрити експертам і ведучому Михайлу Присяжнюку?

У студії з’явилася мати і бабуся Тані. Жінки просять допомогти покарати колишнього коханого їхньої дочки і внучки за те, що він спокусив, зґвалтував і покинув дівчину, якій зробив пропозицію на четвертому місяці вагітності. Експерти відмовилися навіть розглядати ймовірність зґвалтування, адже хлопець і дівчина більше трьох років перебували у стосунках. Мати і бабуся розповіли, що хлопець перед тим, як піти в армію, пообіцяв, що під час відпустки одружиться на Тані, але замість цього почав зустрічатися зі своєю кумою.

У свою чергу, в дідуся Влада зовсім інше бачення ситуації. Він стверджує, що його онук справжній ангел порівняно з Танею. Чоловік розповів про страшний злочин, який скоїла дівчина, і про відсутність покарання. Вся студія була шоці, дізнавшись, що 14-річна Тетяна народила дитину і викинула її з вікна, поки мати з батьком відпочивали у сусідній кімнаті.

Влад заперечує будь-яку ймовірність зґвалтування. Хлопець розповів, що на момент статевого акту у сусідній кімнаті була подруга Тані, і якби він дійсно застосував до дівчини силу, то вона б це почула. Влад пояснив, що не хоче бути у стосунках з дівчиною, батьки якої поливають брудом його покійну матір.

Нарешті в студії з’явилася вагітна Тетяна. Вона ненавидить Влада за його негарний вчинок. Дівчина бачить проблему тільки в зайвій довірі до хлопця, але не у собі. В кінці програми Михайло Присяжнюк попросив дівчину віддати обручки Владу і пообіцяв фінансову допомогу на період пологів.

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