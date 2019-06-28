Жовта Земляна Свиня – остання тотемна тварина в циклі з 12 років. У 2019 році ця тварина віщує успіх – кому на кар’єрній ниві, а кому на любовному фронті. Про це говорить східний гороскоп на 2019 рік від переможця «Битви екстрасенсів»-18 Каїна Крамера. Що Жовта Земляна Свиня підготувала для вас у 2019 році, читайте в матеріалі.

Східний гороскоп на 2019 рік – Щур

Жовта Свиня просто в захваті від цілеспрямованості Щурів, які своєю чарівністю і неабияким розумом звикли домагатися кращого. Також, 2019 рік принесе масу можливостей, розібратися в яких часом буде нелегко. Найголовніше – визначитися, чим же ви хочете займатися, і відповідно до цього вкладати свої зусилля та ресурси. Протягом року з’явиться безліч таємних шанувальників та наполегливих залицяльників.

Східний гороскоп на 2019 рік – Бик

В 2019 Бикам усміхнеться Купідон – рік буде сповнений любові, тепла, турботи і гармонії. Це чудовий період для створення сім’ї або зміцнення стосунків. У сфері фінансів Свинка також підготувала приємні сюрпризи. Однак настійно рекомендується не забувати про поставлені завдання. Достатньо лише злегка відволіктися, як фортуна повернеться до вас спиною. Не пропустіть свій шанс!

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Східний гороскоп на 2019 рік – Тигр

Для цього знака прийдешній рік стане часом випробувань. Якщо Тигри успішно їх подолають – гідна нагорода сама прийде в руки. Однак, як і для більшості інших знаків, велику небезпеку Тигру несе лінь. Жовта Свиня може скористатися вашою апатією та позбавити вас приємних бонусів. На любовному фронті доля порадує новими знайомствами і частим фліртом. Хоча і він може перерости в довгі та серйозні стосунки.

Східний гороскоп на 2019 рік – Кролик (Кіт)

2019 рік стане для Кроликів часом змін. Люди, що народилися в рік Кролика, можуть бути занадто різкими, що може призвести до конфлікту й навіть втрати посади. Тому рекомендується виховати в собі терпимість до чужих недоліків. Це стосується і сфери любові, де грубе слово може зруйнувати гармонію в стосунках. Уже в кінці зими Кролики відчують душевний підйом і натхнення. Саме тоді можна спробувати кардинально змінити професію, імідж, місце проживання…

Східний гороскоп на 2019 рік – Дракон

Мудрим представникам цього знаку рік обіцяє ніжність і любов. У сімейних Драконів будуть панувати гармонія й щастя. Приємні зміни відбудуться в житті самотніх представників знаку, адже це рік доленосних зустрічей. І хоча шанувальників у вас достатньо – головне вибрати ту саму, потрібну людину. При цьому Дракону треба бути обережним: спочатку подумайте, а потім говоріть і робіть. Сильна емоційність може зіпсувати відносини з колегами та близькими.

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Східний гороскоп на 2019 рік – Змія

Для представників цього знака рік Свинки буде сприятливий в усіх сферах діяльності. Щоб отримати найкращі результати, ніколи не здавайтеся і сміливо заявляйте про себе! Будьте готові до складнощів у кінці зими або в першій половині весни. Можливо, ваші власні амбіції будуть летіти далеко перед вами і завадять тримати здоровий робочий темп. Обережність слід проявити і в любовній сфері: не надавайте великого значення випадковим зустрічам.

Східний гороскоп на 2019 рік – Кінь

У рік Свинки цим людям можна трошки полінуватися. Досить вдавати з себе стоїчного гіганта-тягловоза, а краще: прислухайтеся до своїх бажань. Може вам хочеться здійснити довгоочікуваний переїзд або зайнятися чимось більш творчим? Також Коней чекає низка нових знайомств. Випадково зустрінута людина здатна залишитися в житті представника цього знака надовго.

Східний гороскоп на 2019 рік – Вівця (Коза)

У 2019 Вівці будуть головними трудівниками, хоча і грошова компенсація буде гідною. Доля надасть багато шансів, в тому числі і в любовній сфері. Але як би фортуна не була прихильною до Кіз, вам самим доведеться робити кроки для поліпшення життя. В цілому рік обіцяє бути стабільним і кардинальних змін очікувати не варто.

Східний гороскоп на 2019 рік – Мавпа

Для Мавп 2019 рік буде цікавим та яскравим. Така динаміка кому завгодно може запаморочити голову! Щоб не загубитися у вирі подій, важливі заходи плануйте заздалегідь, а своєму діловому колу приділяйте більше часу. На початку року на любовному фронті можуть бути деякі проблеми, але до літа все вирішиться найкращим чином. Головне – зберігати звичний темп життя і не брати на себе занадто багато.

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Східний гороскоп на 2019 рік – Півень

Представників цього знаку чекає непростий рік. Півню доведеться попітніти. При цьому вашому прибутку позаздрять всі конкуренти і колеги. Можливостей у рік Жовтої Свинки у Півня буде багато, і потрібно лише визначитися з бажаннями. Щоб усе встигнути, намагайтеся грамотно розподіляти час. У любові сміливо покладайтеся на інтуїцію – вона не підведе.

Східний гороскоп на 2019 рік – Собака

Собакам рік обіцяє удачу, хоча в бочці меду завжди знайдеться ложка дьогтю. Будьте готові до дрібних конфліктів і нерозуміння, в першу чергу на роботі. Все це можна подолати, головне – набратися терпіння й бути мудрішими. Надмірне нервове напруження може зіграти злий жарт і позначитися на сімейному житті. Знайте, що кохана людина підтримає вас у важку хвилину.

Східний гороскоп на 2019 рік – Свиня (Кабан)

Саме в цей рік Свині можуть залагодити робочі моменти, наскладати грошей, зберегти або створити родину. Здається, 2019 рік створений саме для Свині! Однак пам’ятайте, що удача – непостійна подруга, тому беріть все й одразу.. Якщо раніше Свинки крутили романи й літали в хмарах, то зараз саме час вгамуватися й подумати про серйозні стосунки. Сімейним людям варто зміцнити шлюб.

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