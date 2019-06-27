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Оля Полякова представила літній хіт-трек «Звонила»

27.06.2019

Суддя 10 сезону грандіозного вокального шоу «Х-фактор» Оля Полякова представила п’ятий сингл з альбому «Королева ночи» в новому аранжуванні. Читайте подробиці. 

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Дивіться сингл Олі Полякової — «Звонила» просто зараз!

П’ятий сингл з альбому «Королева ночи» в новому аранжуванні вже доступний на офіційному YouTube каналі співачки. Шанувальники Полякової радіють.

Оля Полякова звонила

Вперше пісня «Звонила» прозвучала трохи більше півроку тому під час гранд-шоу «Королева ночи» в київському Палаці спорту. З тих пір в мережі «гуляє» безліч варіацій одного і того ж хіта: від концертної версії, оснащеної сінті-поп битами і жорсткими гітарними рифами в кращих традиціях панк-року, до більш лайтових варіантів, сумарна кількість прослуховувань яких перевалило за мільйон.

Оля Полякова звонила

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 Сингл «Звонила» – це мікс легкого тексту і глибокої смислової драми, характерною ліриці Полякової більш пізнього періоду і музичній стилістиці 90-х, якою співачка залишається вірна протягом декількох років.

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