У липні цього року весь світ чекає знаменну подію ‒ повне сонячне та часткове місячне затемнення. Період між цими астрономічними подіями (2‒17 липня) називається коридором затемнень. Про те, як правильно провести цей час і не зіпсувати свою долю розповіли експерти програми «Слідство ведуть екстрасенси».

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Коли відбудеться коридор затемнень 2019

Коридор затемнень відкриває повне сонячне затемнення, яке відбудеться 2 липня о 21:22 за київським часом. Тривалість затемнення становитиме 4 хвилини й 33 секунди. Але, на жаль, українці не зможуть насолодитися цим прекрасним астрономічним явищем: спостерігати його можна буде тільки в Чилі, Аргентині та на території Тихого Океану. Закінчиться коридор затемнень 17 липня ‒ в ніч, коли відбудеться часткове місячне затемнення.

Усі події, які відбуваються в цей період, доленосні та можуть змінити життя людини на наступні 18 років. Саме тому в цей час важливо мати позитивний настрій. Негативні думки тільки погіршать неприємну ситуацію, а ось позитивні, навпаки, допоможуть знайти правильне рішення.

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Як сонячне і місячне затемнення впливають на життя людей

Як відомо, будь-яке затемнення впливає на людей протягом 14 днів: 7 днів до затемнення і 7 днів ‒ після. Тобто в цьому році українцям потрібно бути особливо обережними в період з 25 червня по 24 липня. Особливу увагу слід приділити так званому «фатальному коридору» ‒ це період під час затемнень, який може зумовити долю людини на 18 років вперед.

Як поводитися під час сонячного затемнення

Під час сонячного затемнення важливо зберігати спокій, адже в цей період збільшується кількість конфліктів, підвищується ризик ДТП, авіакатастроф, катаклізмів. Такий важливий день краще провести вдома, в колі сім’ї.

Під час сонячного затемнення загострюються хронічні захворювання, можуть виникати головні болі, підвищуватися тиск. Тому варто приділити особливу увагу людям, у яких є певні проблеми зі здоров’ям.

За прогнозами астрологів, сонячне затемнення змінить життя багатьох людей: хтось знайде роботу мрії, хтось зустріне свою долю, а хтось розпочне нову справу. У будь-якому випадку слід пам’ятати про одне: в цей період не можна приймати доленосних рішень.

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Як впливає місячне затемнення на життя людей

Період місячного затемнення також дуже важливий. В цей час загострюються всі конфліктні ситуації. Щоб уникнути неприємностей, астрологи радять не приймати серйозних рішень, які можуть вплинути на долю. Також слід відкласти весілля і розлучення. Якщо це можливо, то потрібно відмовитися від поїздок і відпусток. Як кажуть, ранок покаже, що вечір не скаже.

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