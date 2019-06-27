Як зібрати аптечку у відпустку? Часто люди, збираючись на літній відпочинок, упаковують в дорожню валізу все що завгодно, крім найважливішого. Але ж грамотно зібрана аптечка допоможе вам не тільки зберегти здоров’я, але й врятує життя. Редакція STB.UA підкаже вам, які ліки взяти у відпустку.

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Отже, не розраховуйте, що зможете придбати все необхідне вже на базі відпочинку. Обов’язково сходіть перед від’їздом в аптеку.

Які ліки брати у відпустку?

Бинт нестерильний 5х5 і 5х10 см. Він зручний на використанні, забезпечить тривалу фіксацію і не викликає алергії.

Вата – 1 упаковка, а краще ватяні подушечки – 2 упаковки.

Бактерицидні лейкопластирі (різних розмірів). Пластир захистить від інфекцій дрібні ранки і допоможе їм швидше затягнутися.

Йод, зеленка – по 1 флакончику або фломастеру. Його необхідно брати з великим фактором захисту і водостійкістю.

Крем від сонячних опіків, дрібних подряпин, опіків медузи.

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Крем від шкірних алергічних реакцій, а також крем, що знімає свербіж і набряки при укусах комах.

Антигістамінний препарат – при системних алергічних реакціях, укусах бджіл тощо.

Жарознижувальні.

Оральні септики – беремо, якщо в компанії їдуть люди, схильні до тонзилітів, ларингітів, фарингітів, тобто якщо часто болить горло.

Засоби від діареї, печії, здуття живота тощо.

Знеболювальний препарат.

Косметика для догляду за шкірою на сонці: сонцезахисний крем, крем після засмаги тощо.

Якщо у вас є хронічні захворювання, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем і візьміть з собою медикаменти, прописані конкретно вам.

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