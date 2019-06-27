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Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів в домашніх умовах

27.06.2019

Скоро літо, а це означає, що саме час навчитися готувати сорбети. Що це таке? Сорбет – це морозиво, приготоване зі свіжих або заморожених ягід. Він корисний, адже готують його виключно з натуральних інгредієнтів, має низьку калорійність, його можна їсти дітям, тим, хто дотримується дієти і просто любить фрукти. Як приготувати сорбет? Читайте топ-10 покрокових рецептів сорбета на будь-який смак.

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Полуничний сорбет

Інгредієнти:

  • 350 г полуниці
  • 1 лимон
  • 25 мл води
  • 80 г цукру

Спосіб приготування:

  1. Полуницю помити, очистити від листочків та порізати на дольки.
  2. Засипати полуницю цукром, залити водою і соком одного лимона. Залишити на годину, аби полуниця пустила сік.
  3. Перебити всі інгредієнти до однорідної маси за допомогою блендера. При бажанні перетерти масу через сито, абипозбутися від кісточок.
  4. Вилити в ємність і поставити в морозилку на годину. Після цього перемішати масу і повернути в морозилку ще на годину. Повторити процедуру три рази. Поставити в морозильник на 6-8 годин до повного замерзання.

Сорбет з черешні

Інгредієнти:

  • 100 мл білого сухого вина або виноградного соку
  • 350 г черешні
  • 2 ст.л. соку лимона
  • 5 ст.л. меду

Спосіб приготування:

  1. Змішати вино, мед і лимонний сік. Перемішати до однорідності.
  2. З черешні видалити кісточки, м’якоть подрібнити в блендері, але не до стану пюре.
  3. Змішати разом всі інгредієнти, перелити суміш в контейнер і поставити в морозилку.
  4. Приблизно через годину дістати, перемішати і знову поставити заморожуватись. Повторити процедуру 3-4 рази. Залишити сорбет в морозилці до повного замерзання.

Малиновий сорбет

Інгредієнти:

  • 200 г малини
  • 250 мл води
  • ½ склянки цукру (можна більше або менше, в залежності від того наскільки солодкий сорбет ви бажаєте отримати)
  • сік половинки лимона або лайма

Спосіб приготування:

  1. У сотейник залити воду, всипати цукор і поставити на невеликий вогонь. Тримати до розчинення цукру і охолодити.
  2. Малину залити соком лимона або лайма і перебити блендером. Пюре перетерти через сито, аби позбутися від кісточок.
  3. З’єднати остиглий сироп і малинове пюре. Перемішати.
  4. Перелити суміш у контейнер, поставити в морозилку. Кожні півгодини діставати і перемішувати протягом двох годин. Залишити до повного замерзання.

Сорбет з шовковиці

Інгредієнти:

  • 4 склянки шовковиці
  • ½ склянки цукру (за смаком)
  • 2 ст.л. лимонного соку
  • 3-4 ст.л. води

Спосіб приготування:

  1. Шовковицю змішати з цукром, водою та лимонним соком. Збити до однорідності.
  2. Перелити масу в контейнер та поставити в морозильник.
  3. Приблизно через годину дістати і перемішати. Повторити процедуру 3-4 рази і поставити в морозилку до повного замерзання на 6-8 годин.

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Сорбет з чорної смородини

Інгредієнти:

  • 400 г чорної смородини
  • 150 г цукру
  • 120 мл води
  • 1 ст.л. лимонного соку
  • 1 пучок м’яти

Спосіб приготування:

  1. Чорну смородину подрібнити у блендері і перетерти через сито.
  2. У сотейнику змішати цукор, воду, лимонний сік і м’яту. Нагріти майже до кипіння. Остудити і видалити м’яту.
  3. З’єднати сироп і пюре з чорної смородини, перемішати і перелити в плоский контейнер. Поставити в морозилку.
  4. Через кожну годину діставати і перемішувати. Після цього поставити в морозилку на 6-8 годин до повного замерзання.

Сорбет з порічки

Інгредієнти:

  • 500 г порічки
  • 120 г цукрової пудри
  • 120 мл води
  • половинка лимона

Спосіб приготування:

  1. Порічку перебити у блендері та перетерти через сито. У готове пюре додати сік половини лимона.
  2. Воду перелити в сотейник, додати цукрову пудру. Поставити на вогонь і довести до кипіння. Остудити.
  3. Змішати сироп і порічкове пюре. Перелити в контейнер і відправити в морозилку.
  4. Через годину дістати, перемішати і повернути в морозилку. Повторити процедуру 4-5 разів і залишити до повного замерзання.

Сорбет з вишні

Інгредієнти:

  • 350 г вишні
  • 150 г цукру
  • 150 мл води
  • 20 г лимонної цедри

Спосіб приготування:

  1. Вишню помити і очистити від кісточок.
  2. Перебити вишню в блендері до однорідності. Перетерти через сито.
  3. Воду налити в сотейник, додати цукор, поставити на невеликий вогонь. Варити поки цукор повністю не розчинитися. Остудити.
  4. Змішати сироп з вишневим пюре і додати лимонну цедру. Добре перемішати.
  5. Поставити на годину в морозилку. Через годину перемішати. Повторити процедуру 3-4 рази і залишити в морозилці на 6-8 годин.

Сорбет з яблук

Інгредієнти:

  • 1 кг яблук (краще брати ароматні)
  • 100 мл води
  • 100 г цукру (якщо яблука солодкі, можна менше)
  • 1-2 лимона

Спосіб приготування:

  1. У сотейник залити воду, додати цукор і прогрівати на невеликому вогні до повного розчинення цукру. Остудити до кімнатної температури і прибрати в холодильник.
  2. Яблука очистити від шкірки, видалити серцевину і нарізати великими кубиками.
  3. З лимонів віджати сік.
  4. Яблука перебити у блендері з лимонним соком до стану пюре.
  5. Перелити в контейнер і відправити в морозилку на 5 годин. Щогодини діставати і перемішувати. Залишити на ніч замерзати.

Сорбет з дині

Інгредієнти:

  • 800 г ароматної дині
  • 1 лимон
  • 6 ст.л. цукру
  • 2 ст.л. води

Спосіб приготування:

  1. У сотейник насипати цукор, залити водою і поставити на невеликий вогонь. Прогрівати помішуючи до повного розчинення цукру. Остудити.
  2. Диню очистити від шкірки і насіння. М’якоть нарізати кубиками і перебити в блендері до консистенції пюре.
  3. Сік одного лимона додати в холодний сироп та перемішати.
  4. Змішати усі інгредієнти разом, перемішати, перелити в контейнер і поставити в морозилку на 6-8 годин.
  5. Аби сорбет вийшов ніжним і повітряним, кожну годину діставати його з морозилки і перемішувати.

Сорбет з бананів

Інгредієнти:

  • 700 г бананів
  • 1 лимон
  • 150 мл води
  • 2 ст.л. меду
  • 30 г шоколадних дропсів

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Спосіб приготування:

  1. У сотейнику змішати теплу воду і мед. Перемішати до розчинення меду.
  2. Банани очистити від шкірки і нарізати невеликими кружечками.
  3. У блендер додати банани, сік одного лимона, сироп і перебити до однорідності.
  4. Перелити масу в контейнер і поставити уморозилку на годину.
  5. Дістати масу, додати шоколадні дропси, перемішати і повернути в морозилку до повного замерзання на 6-8 годин.

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