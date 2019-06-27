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Чим розважити дитину в дорозі: в машині, автобусі, поїзді, літаку

27.06.2019

Літо ‒ час відпусток і подорожей, готуватися до яких слід дуже ретельно. Особливо якщо в дорозі будуть діти. Щоб поїздка або переліт були приємними й пройшли без капризів і нудьги, потрібно ретельно продумати, чим зайняти дитину в дорозі. Читайте в нашому матеріалі поради, як розважити дитину в поїзді, літаку, машині та автобусі.

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Як підготувати дитину до подорожі

Насамперед необхідно розповісти дитині про те, що її чекає в дорозі, й пояснити, як поводитися в автобусі або літаку. Потім можна запропонувати малюкові зібрати рюкзак в дорогу. Для цього потрібно розповісти, що з собою варто брати лише маленькі іграшки і не багато. Якщо дитина вже вміє писати, можна разом із нею скласти список необхідних речей для подорожі. Так ви не лише привчите своє чадо до порядку, але й зможете перетворити збори на веселу гру.

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В які ігри можна пограти в літаку, поїзді, машині та автобусі

Книги та гаджети

Звичайно ж, улюблена книжка або планшет з мультфільмом прекрасні варіанти для того, щоб зайняти дитину. Особливо планшет подарує батькам годину тиші. Але зловживати ним не варто. Краще все-таки почитати книгу. Це не тільки корисно, а й більш пізнавально: якщо дитина ще маленька, читання книги розширить її словниковий запас. Ідеальний варіант книги з яскравими картинками або розповідь про пригоди в країні, куди ви подорожуєте. Як альтернатива можна використовувати аудіокнигу.

Малювання

Якщо ви подорожуєте на літаку або поїзді, то дитині можна запропонувати помалювати. Для цього заздалегідь зберіть яскраві й цікаві розмальовки, візьміть набір кольорових олівців або фломастерів. До речі, малювання не тільки займе малюка на годинку, а й допоможе розвинути дрібну моторику.

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Іграшки

Зібрати кілька улюблених іграшок дитини в дорогу чудова ідея. Єдина умова вони повинні бути невеликого розміру. Маленькі пупси з одягом, машинки, набір звірів прекрасне рішення для поїздки як в літаку, так і в машині або поїзді. Також можна подарувати дитині перед поїздкою нову іграшку. Як правило, діти із задоволенням і досить довго граються чимось новеньким.

Настільні ігри

Для подорожей машиною, поїздом, автобусом або літаком найкраще взяти настільні дорожні гри. Вони повинні бути без дрібних деталей. Як варіант шахи, шашки, нарди на магнітах. Для найменших мандрівників можна підібрати ігри з картками.

советы, путешествия с детьми

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Усні ігри

Також, щоб не нудьгувати в дорозі, можна пограти з дитиною в усні ігри. Це особливо важливо для малюків, адже неможливо три години дивитися одні мультики дитина швидко занудьгує. Пропонуємо вам на вибір кілька цікавих усних ігор, які припадуть до смаку навіть найвибагливішим малюкам.

Гра «Я знаю п’ять…»

У класичному варіанті в цю гру потрібно грати з м’ячем, але в дорозі прекрасною альтернативою послужить, наприклад, плескіт. «Я знаю п’ять кольорів», «Я знаю п’ять дерев», «Я знаю п’ять музичних інструментів»… Для дітей це не тільки прекрасна можливість поповнити свій словниковий запас, а й потренувати увагу.

«Вгадай, що в пакеті»

Для цієї гри в невеликий пакет покладаючи кілька предметів, а потім запропонуйте дитині обмацати їх і вгадати, що саме там лежить. Інший варіант цієї гри ‒ усно описати предмет і запропонувати дитині вгадати, що це. Наприклад, «Це щось кругле й різнобарвне…». Обов’язково покладіть у пакет щось нове. Коли дитина за описом вгадає, що заховано всередині, вручіть їй подарунок і півгодинна перерва вам гарантована.

советы, путешествия с детьми

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Гра «Я бачу щось…»

Ця гра ідеально підійде для подорожей машиною або автобусом. «Я бачу щось зелене», «Я бачу щось залізне». І дитина повинна вгадати, що саме бачить її попутник. Така гра не тільки розвиває абстрактне мислення, а й логіку.

Перша літера

Одна з найпопулярніших ігор в дорозі гра в першу літеру. Запропонуйте дитині придумати якомога більше слів на першу букву її імені або прізвища. Підкажіть їй, якщо потрібно. Можна влаштувати змагання хто придумає більше слів. Піддайтеся малюкові, якщо потрібно: так у нього буде чудовий настрій і поїздка пройде без капризів.

Скоромовки

Це чудова гра, яка не тільки займе якийсь час, але й поліпшить артикуляцію дитини. Запропонуйте малюкові п’ять або десять разів повторити одну й ту ж скоромовку. Але перед тим продемонструйте свої здібності. А головне – покажіть, що якщо якесь слово вимовити з першого разу не вдалося, не варто засмучуватися. Краще посміятися над собою.

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