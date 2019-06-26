Уже сьогодні о 19:00 на сайті телеканалу СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Щастя за угодою». Мелодрама розповість про велику силу кохання і про те, на що люди готові заради цього благородного почуття.

Щастя за угодою – дивитися онлайн всі серії

За сюжетом молода вчителька Даша та її чоловік Павло мріють про дитину. Однак передчасні пологи Даші завершуються моторошною трагедією: довгоочікуване немовля гине. Даша впадає в депресію, і на тлі того, що сталося, загострюються її стосунки з чоловіком.

Незабаром стається біда – Павло потрапляє в страшну автомобільну аварію і отримує травму хребта, через яку він ризикує до кінця днів залишитися інвалідом. Дашу чекає ще одна страшна новина: на думку лікарів, врятувати Павла може тільки термінова і дорога операція за кордоном.

Даша змушує себе забути всі колишні прикрощі та образи поспіхом збирає гроші на лікування коханої людини, але її можливості обмежені. І ось, коли шансів на успішний результат майже не залишається, Даша наважується на відчайдушний крок: приймає пропозицію своєї давньої подруги і стає сурогатною матір’ю.

Тепер життя Даші ускладнюється до крайності. Павло категорично проти сурогатного материнства, але вона не в силах відкрити йому правду.

Режисер серіалу «Щастя за договором» вже встиг закохати в свої роботи глядачів телеканалу СТБ, адже зовсім нещодавно під керівництвом Валерія Ібрагімова вийшов багатосерійний серіал «Як довго я на тебе чекала».

У серіалі «Щастя за угодою» 4 епізоди, які читачі сайту STB.UA побачать сьогодні та завтра о 19:00 на сайті телеканалу СТБ.

Дивитись онлайн серіал Щастя за угодою – 1 серія

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ