Серіал «Червона королева» — історія відомої манекенниці, яку обожнювали найкращі модельєри Франції. Але Регіна Збарська не змогла протистояти жахливій радянській системі на батьківщині. Як склалася її доля? Дізнайтеся у 3 серії драми «Червона королева» на телеканалі СТБ!

Найкраща подруга тягне Регіну на танці, де дружинники влаштовують облаву на ненависних стиляг. Дівчина опиняється в міліції з чорношкірим хлопцем на ім’я Джеймс — сином модельєрки Віри Авралової. Жінка зауважує незвичайну красу Регіни і пропонує їй стати манекенницею. Однак дівчина не сприймає пропозицію всерйоз.

Також Регіна дізнається, що вагітна. Вона хоче повідомити радісну новину Володі. Здавалося б, сімейне щастя так близько, але суворий батько Володі рекомендує дівчині назавжди забути про його сина. І… зробити аборт. Що ж вирішить головна героїня?

Дізнайтеся сьогодні о 21:00 у серіалі «Червона королева» на телеканалі СТБ!

Video: «Червона королева»: які випробування чекають головну героїню серіалу? Серіал Червона Королева - 3 серія 26.06.2019. Про що сюжет третьої серії фільму Червона Королева читайте в анонсі

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