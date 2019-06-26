Один із найпопулярніших продуктів, перегляд фільму без якого стане насправді нудним, – картопляні чипси. Як зробити картопляні чипси вдома, знає учасник «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич. Детальний рецепт читайте в матеріалі.

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Перед тим, як приступити до готування, врахуйте кілька моментів:

товщина пластинок повинна бути мінімальною – 2–4 мм

рівномірні скибочки

олію додавайте у помірній кількості

Інгредієнти:

кілька великих картоплин

олія соняшникова

сіль

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Приготування:

Почистіть картоплю і наріжте тонкими колами. Потім викладіть дольки на тарілку. У глибоку сковороду або каструлю налийте олію шаром 2–3 см і доведіть до кипіння. У киплячу олію закладати картоплю по одній дольці, щоб вони не стикалися. Підрум’янюватися вони будуть дуже швидко, і потрібно відразу вийняти готові. Ви зрозумієте, що чипси готові, саме по загнутих краях. Викласти на тарілку, покриту паперовим рушником, щоб увібралися залишки олії. Посолити за смаком, поки гарячі.

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