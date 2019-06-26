Домашні «грядки» – це радість для кожної господині. Редакція СТБ розповість, які види зелені можна виростити вдома. Це не вимагає особливих турбот, а урожай порадує зовсім скоро. Яку зелень можна виростити вдома на підвіконні, читайте в матеріалі.

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Зелень, яку можна виростити вдома:

зелена цибуля

крес-салат

листовий салат

петрушка

Як виростити зелену цибулю

Улюблена домашня рослина господинь. А що? Вона невибаглива, швидко росте і майже на будь-яку страву зійде. Особливо якщо йдеться про літній салат. Важливо вибрати правильний посадковий матеріал – цибулю-сівок, цибулю-ріпку. Можна садити цибулю на вигонку, в невелику ємність з водою або у ґрунт. У ґрунт обов’язково потрібно внести гідрогель, який попередньо необхідно замочити у розчині Гумі. Щоб урожай радував вас часто, потрібно садити цибулю регулярно. Кожні два тижні. Для посадки використовуйте невеликі пластикові ящики. На дно насипте керамзит, а зверху – ґрунт з гідрогелем. Висаджувати цибулини потрібно близько одна до одної.

Як виростити крес-салат

Крес-салат скоростиглий. Пройде всього кілька тижнів і ви будете раді кількості вітамінної зелені на вікні. До слова, крес-салат прекрасно росте навіть взимку. Регулярно зволожуйте ґрунт. Адже посуху така зелень не любить. Сіяти крес-салат потрібно регулярно . Температура для пророщування – від +7 °C до +15 °C. Якщо вона буде вищою, то крес-салат рости не буде. Урожай збирайте ножицями, рівно зрізуючи листя. Для посадки використовуйте шар глинистої землі. Висота – 3 см. Насіння треба сіяти по поверхні ґрунту. Потім обережно втисніть його у землю. Потім полийте теплою водою і накрийте ємність папером.

Як виростити листовий салат

Листовий салат просто неможливо обійти увагою. Хоча тут трохи складніше з вирощуванням, ніж, наприклад, з цибулею і крес-салатом. Якщо ви любите соковиту зелень, а ви точно її любите, то вже постарайтеся!

Необхідно врахувати факт, що листовий салат любить світло, тому необхідне додаткове підсвічування. Така зелень гостро реагує на спеку, так ви отримаєте гіркий салат. Важливо проріджувати пагони листової зелені. Відстань між сіянцями має бути 2 см. Для посадки використовуйте горщик, наповнений ґрунтом. Ґрунт повинен бути для вигонки насіння – легкий, що допоможе росту коренів і не дозволить воді застоятися. Для кожної рослини необхідно від 10 до 15 сантиметрів ґрунту в ширину і 20 у глибину.

Як виростити петрушку

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Петрушка володіє просто величезною кількістю вітамінів. Якби дівчата всі про це знали, то їли б її пучками. Є два способи вирощування петрушки вдома. Перший – посів насіння у грунт, другий – вигонка з готових корінців.

Підготуйте здорові коренеплоди зелені вагою 30–60 г. Подивіться, щоб не було ознак в’янення. Зволожте ґрунт у ящику. Також можете використовувати квітковий горщик. Саджаючи коренеплоди, прикривайте верхівки ґрунтом. Перед посівом замочіть на пару днів насіння. Міняйте воду двічі на добу. За 2–3 години до посіву покладіть їх у слабкий розчин марганцівки. Наповніть ящик ґрунтом і полийте гарячою водою. Посійте насіння, тільки не більше ніж на півсантиметра.

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