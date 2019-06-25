Настя Каменських: біографія, особисте життя та всі новини про артистку

Настя Каменських по праву вважається однією з найуспішніших артисток, талановитих співачок, харизматичних телеведучих! Дует «Потап і Настя» підкорив величезну аудиторію слухачів у всьому світі, а тепер сольний проект співачки — NK. Згадаймо, як все починалося, адже такий успіх не приходить просто так — заради нього потрібно багато працювати!

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З раннього дитинства Настя поринає у світ музики і творчості: займається грою на фортепіано, співом і балетом. І найголовніше: докладає максимум зусиль, щоб розвивати свій талант.

Вперше Настя дуже голосно заявляє про себе на фестивалі «Чорноморські ігри», на якому отримує гран-прі та забирає усі нагороди. Після успішного дебюту Настю чекало перше визнання на міжнародній сцені, а саме в Лондоні, де їй присудили нагороду UBN Awards в номінації «відкриття року».

У 2006 Олексій Потапенко шукає вокалістку для запису спільної пісні. Завдяки численним порадам друзів і колег з шоу-бізнесу Потап знайомиться з яскравою і талановитою молодою артисткою. І зовсім скоро вони засновують дует «Потап і Настя».

Проект отримує запаморочливий успіх і починає швидко набувати популярності, отримувати безліч нагород і записувати всесвітньовідомі хіти, які наспівують від малого до великого вже понад 11 років.

Здавалося, до цього моменту Настя досягла всього: популярність і слава, любов шанувальників і рекордні відвідування концертних майданчиків. Але зірка не звикла зупинятися на досягнутому, завжди ставить нові цілі та захоплює різними проектами.

Нова глава в творчості співачки – сольний проект NK, який відображає її погляди і принципи: дивитися в майбутнє, бути на хвилі сучасних тенденцій, задавати ритм, підривати танцполи божевільною енергетикою.

Всього за рік існування проект NK досягає видатних успіхів – Настя Каменських стає першою виконавицею з України, яка підкорила чарт Billboard з міжнародним хітом «Peligroso». Також стає першою співачкою, яка представила свою країну на 19 Щорічній церемонії вручення Латиноамериканського Греммі та в ефірах найрейтинговіших телепередач Латинської Америки ¡Despierta América !, Acceso Total, Titulares Y Más, Buenas Dias la Familia і багатьох інших. У національних масштабах NK була нагороджена «Співачкою Року» і «Найкращий Кліп Року» за версією М1 Music Awards 2018, «Співачка Року» за версією Cosmopolitan Awards 2018 і Newsmaker of the Year 2017.

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Також вона стає першою поп-артисткою, яка запустила свій відеоблог NKblog, у якому показує своє життя, дає поради щодо спорту і здорового способу життя. Надихає і мотивує глядачів реалізовувати мрії. Настя довела, що є не тільки талановитою співачкою, яскравою і такою, що запам’ятовується артисткою, секс-символом сучасності, а ще й потужним мотиватором для сучасної молоді.

Любов до спорту переростає у ще один успішний проект співачки – запуск власного бренду одягу NKsport. Сьогодні кожен, хто наслідує приклад Каменських та хоче досягти приголомшливих успіхів і в спорті, і в житті, може носити NKsport та знати, що всі мрії досяжні.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Oct 11, 2017 at 11:13pm PDT

23 травня 2019 року Настя Каменських стала дружиною Потапа. Своє свято пара назвала весіллям століття.

Завдяки величезному досвіду, який вона отримувала на найбільших світових сценах, сильним вокальним даним і таланту Настю Каменських запросили стати членом оновленого складу журі шоу «Х-фактор»-8 і нового 9 сезону на телеканалі СТБ. Уже в 9 сезоні артистка стає тренером-переможцем разом з дуетом ZBSband.

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В одному з інтерв’ю співачка сказала, що для учасника шоу «Х-фактор» харизма так само важлива, як і вокальний талант, а іноді навіть і більше. Крім цього, потрібна мета.

«І головне – учасник має бути сміливим і з величезним бажанням йти далі та перемагати», – сказала Настя Каменських.

Всі ми бачимо, що саме ці якості допомогли Насті прийти до успіху. Тож бажаємо цій талановитій артистці, музика якої не знає кордонів, у майбутньому так само впевнено та цілеспрямовано перемагати.

А тим часом будемо чекати, чим же ще нас здивує неймовірна Настя Каменських.

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