Настя Каменських: біографія, особисте життя та всі новини про артистку
Настя Каменських по праву вважається однією з найуспішніших артисток, талановитих співачок, харизматичних телеведучих! Дует «Потап і Настя» підкорив величезну аудиторію слухачів у всьому світі, а тепер сольний проект співачки — NK. Згадаймо, як все починалося, адже такий успіх не приходить просто так — заради нього потрібно багато працювати!
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З раннього дитинства Настя поринає у світ музики і творчості: займається грою на фортепіано, співом і балетом. І найголовніше: докладає максимум зусиль, щоб розвивати свій талант.
Вперше Настя дуже голосно заявляє про себе на фестивалі «Чорноморські ігри», на якому отримує гран-прі та забирає усі нагороди. Після успішного дебюту Настю чекало перше визнання на міжнародній сцені, а саме в Лондоні, де їй присудили нагороду UBN Awards в номінації «відкриття року».
У 2006 Олексій Потапенко шукає вокалістку для запису спільної пісні. Завдяки численним порадам друзів і колег з шоу-бізнесу Потап знайомиться з яскравою і талановитою молодою артисткою. І зовсім скоро вони засновують дует «Потап і Настя».
Проект отримує запаморочливий успіх і починає швидко набувати популярності, отримувати безліч нагород і записувати всесвітньовідомі хіти, які наспівують від малого до великого вже понад 11 років.
Здавалося, до цього моменту Настя досягла всього: популярність і слава, любов шанувальників і рекордні відвідування концертних майданчиків. Але зірка не звикла зупинятися на досягнутому, завжди ставить нові цілі та захоплює різними проектами.
Нова глава в творчості співачки – сольний проект NK, який відображає її погляди і принципи: дивитися в майбутнє, бути на хвилі сучасних тенденцій, задавати ритм, підривати танцполи божевільною енергетикою.
Всього за рік існування проект NK досягає видатних успіхів – Настя Каменських стає першою виконавицею з України, яка підкорила чарт Billboard з міжнародним хітом «Peligroso». Також стає першою співачкою, яка представила свою країну на 19 Щорічній церемонії вручення Латиноамериканського Греммі та в ефірах найрейтинговіших телепередач Латинської Америки ¡Despierta América !, Acceso Total, Titulares Y Más, Buenas Dias la Familia і багатьох інших. У національних масштабах NK була нагороджена «Співачкою Року» і «Найкращий Кліп Року» за версією М1 Music Awards 2018, «Співачка Року» за версією Cosmopolitan Awards 2018 і Newsmaker of the Year 2017.
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Також вона стає першою поп-артисткою, яка запустила свій відеоблог NKblog, у якому показує своє життя, дає поради щодо спорту і здорового способу життя. Надихає і мотивує глядачів реалізовувати мрії. Настя довела, що є не тільки талановитою співачкою, яскравою і такою, що запам’ятовується артисткою, секс-символом сучасності, а ще й потужним мотиватором для сучасної молоді.
Любов до спорту переростає у ще один успішний проект співачки – запуск власного бренду одягу NKsport. Сьогодні кожен, хто наслідує приклад Каменських та хоче досягти приголомшливих успіхів і в спорті, і в житті, може носити NKsport та знати, що всі мрії досяжні.
23 травня 2019 року Настя Каменських стала дружиною Потапа. Своє свято пара назвала весіллям століття.
Завдяки величезному досвіду, який вона отримувала на найбільших світових сценах, сильним вокальним даним і таланту Настю Каменських запросили стати членом оновленого складу журі шоу «Х-фактор»-8 і нового 9 сезону на телеканалі СТБ. Уже в 9 сезоні артистка стає тренером-переможцем разом з дуетом ZBSband.
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В одному з інтерв’ю співачка сказала, що для учасника шоу «Х-фактор» харизма так само важлива, як і вокальний талант, а іноді навіть і більше. Крім цього, потрібна мета.
«І головне – учасник має бути сміливим і з величезним бажанням йти далі та перемагати», – сказала Настя Каменських.
Всі ми бачимо, що саме ці якості допомогли Насті прийти до успіху. Тож бажаємо цій талановитій артистці, музика якої не знає кордонів, у майбутньому так само впевнено та цілеспрямовано перемагати.
А тим часом будемо чекати, чим же ще нас здивує неймовірна Настя Каменських.