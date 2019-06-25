В основу сюжету серіалу «Червона королева» покладено факти з біографії відомої манекенниці Регіни Збарської. Її називали однією з найкрасивіших жінок 20 століття. Але ким насправді була горда красуня? І яку ціну Регіна заплатила за успіх?

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Нове місто не зустрічає головну героїню привітно, але посилає їй мудру наставницю. Регіна знайомиться з інтелігентною жінкою — Августою Леонтіївною та її онуком Володимиром. Августа та Регіна стають хорошими подругами. Під впливом оповідань жінки, дівчина починає вивчати французьку мову та правила етикету.

Несподівано з відрядження повертається Володимир. Між ним й Регіною відбувається відверта розмова, після якої вони розуміють, що сильно закохані. До чого призведе їхній роман? Чи зможуть вони бути разом?

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Video: «Червона королева»: що чекає глядачів у другій серії Серіал Червона Королева - 2 серія 25.06.2019. Про що сюжет другої серії фільму Червона Королева читайте в анонсі

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