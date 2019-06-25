Івана Купала — стародавнє свято східних слов’ян, присвячене літньому сонцестоянню. Цього дня заведено ворожити на коханого, тому незаміжні дівчата з особливим трепетом чекають купальську ніч. Коли свято Івана Купала в 2019 році відзначатиметься в Україні? Дізнайтеся у нашому матеріалі.





Коли свято Івана Купала у 2019 році?

За традицією свято Івана Купала прийнято відзначати 7 липня (24 червня за старим календарем). На думку предків, саме у цей час найвищий розквіт природи. Правда, деякі вважають цю дату помилковою, адже у наших предків свято Івана Купала було приурочено до середини літа, літнього сонцестояння.

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З давніх-давен люди надавали цьому святу особливого значення і навіть вважали його містичним. Рано-вранці вирушали на водойми. Вважалося, що цього дня вода очищує фізично, відганяючи всі хвороби, і духовно.

Але не всі поспішали купатися, деякі вважали, що у водоймах криється величезна кількість нечисті, яка може і погубити.

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Ще один символ Івана Купала — вогонь. Люди розпалювали багаття та стрибали через нього. За повір’ям, той, хто перестрибне і не зачепить полум’я, весь рік буде щасливим.

Щоб виконати найзаповітніше бажання, люди шукали в лісі квітку папороті. Також дівчата пускали на воду вінки, щоб дізнатися, як скоро вони вийдуть заміж.

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