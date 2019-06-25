Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Х-Фактор»-10: дата старту проекту вже оголошена

25.06.2019

Дата старту «Х-Фактор»-10 вже відома. Зовсім скоро, 14 вересня, ви знову побачите на екранах улюблене вокальне шоу! Хто стане ведучим, ахто займе крісла суддів талант-шоу? Ці та інші подробиці про старт «Х-Фактор»-2019 читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: «Х-фактор» запрошує на головний день народження року

ролджэ

Дата старту сезону вже оголошена – це 14 вересня. У кріслах суддів знову опиняться усіма улюблені Андрій Данилко та Настя Каменських. До зіркових наставників приєднаються поп-діва української сцени і найгастролююча співачка вітчизняного шоу-бізнесу Оля Полякова, а також італійський оперний та естрадний співак Алессандро Сафіна.

Новою ведучою найкращого вокального шоу країни буде талановита актриса, телеведуча і сценарист Даша Трегубова.

У структурі шоу також відбудуться зміни: замість 10 епізодів кастингу буде 8, а також 3 епізоди з тренувального табору. Прямих ефірів буде 5, а не звичних 6.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати