Дата старту «Х-Фактор»-10 вже відома. Зовсім скоро, 14 вересня, ви знову побачите на екранах улюблене вокальне шоу! Хто стане ведучим, ахто займе крісла суддів талант-шоу? Ці та інші подробиці про старт «Х-Фактор»-2019 читайте в нашому матеріалі.

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Дата старту сезону вже оголошена – це 14 вересня. У кріслах суддів знову опиняться усіма улюблені Андрій Данилко та Настя Каменських. До зіркових наставників приєднаються поп-діва української сцени і найгастролююча співачка вітчизняного шоу-бізнесу Оля Полякова, а також італійський оперний та естрадний співак Алессандро Сафіна.

Новою ведучою найкращого вокального шоу країни буде талановита актриса, телеведуча і сценарист Даша Трегубова.

У структурі шоу також відбудуться зміни: замість 10 епізодів кастингу буде 8, а також 3 епізоди з тренувального табору. Прямих ефірів буде 5, а не звичних 6.

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