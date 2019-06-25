Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гарячі тури: про що варто знати

25.06.2019

Гарячі путівки – чудовий варіант для бюджетного відпочинку. Що варто знати перед купівлею гарячого туру та як його вибрати? Читайте в матеріалі від редакції СТБ!

Якщо ви готові вирушити у подорож найближчим часом, гаряча путівка – ваш щасливий білет. Найчастіше вони з’являються за кілька днів до вильоту. Причиною тому стає низький попит на тур або відмова мандрівників від заброньованої путівки. Туристичні агентства викупають місця у літаку та готелях заздалегідь, тому знижують ціни, якщо продати путівку за повною вартістю не вдається. Таким чином вони компенсують власні витрати, а туристи – економлять гроші на довгоочікуваному відпочинку.

Попри те, що гарячі тури передбачають спонтанний відпочинок, до його купівлі варто підготуватися заздалегідь.

Більше на тему: Як подорожувати автостопом: корисні поради


Визначтеся, коли та куди збираєтеся вирушити. Врахуйте, що гарячі тури, найчастіше, з’являються на поширені напрямки, відразу з’ясуєте, чи варто шукати подібний варіант у вашому випадку. Максимальна кількість зібраної інформації допоможе вам швидше прийняти рішення та підібрати тур, адже вигідні пропозиції швидко розкуповують.

Уточніть момент необхідності візи, розгляньте варіанти туроператорів, а також підпишіться на розсилки спеціальних пропозицій. Ви можете звернутися безпосередньо до турагенства, щоб фахівець підібрав вам бажаний тур або проконсультував з питань ціни та умов.

Чудового вам відпочинку!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати