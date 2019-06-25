Гарячі путівки – чудовий варіант для бюджетного відпочинку. Що варто знати перед купівлею гарячого туру та як його вибрати? Читайте в матеріалі від редакції СТБ!

Якщо ви готові вирушити у подорож найближчим часом, гаряча путівка – ваш щасливий білет. Найчастіше вони з’являються за кілька днів до вильоту. Причиною тому стає низький попит на тур або відмова мандрівників від заброньованої путівки. Туристичні агентства викупають місця у літаку та готелях заздалегідь, тому знижують ціни, якщо продати путівку за повною вартістю не вдається. Таким чином вони компенсують власні витрати, а туристи – економлять гроші на довгоочікуваному відпочинку.

Попри те, що гарячі тури передбачають спонтанний відпочинок, до його купівлі варто підготуватися заздалегідь.

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Визначтеся, коли та куди збираєтеся вирушити. Врахуйте, що гарячі тури, найчастіше, з’являються на поширені напрямки, відразу з’ясуєте, чи варто шукати подібний варіант у вашому випадку. Максимальна кількість зібраної інформації допоможе вам швидше прийняти рішення та підібрати тур, адже вигідні пропозиції швидко розкуповують.

Уточніть момент необхідності візи, розгляньте варіанти туроператорів, а також підпишіться на розсилки спеціальних пропозицій. Ви можете звернутися безпосередньо до турагенства, щоб фахівець підібрав вам бажаний тур або проконсультував з питань ціни та умов.

Чудового вам відпочинку!

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