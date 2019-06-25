Що подивитися в липні 2019 року в кіно? Кінематограф щомісяця готує для глядачів все нові спекотні картини. Липень – не виняток. У цьому місяці є дійсно гучні та очікувані фільми. Які кінопрем’єри чекають нас? Влаштовуйтеся зручніше і знайомтеся з кінопрем’єрами на липень 2019 року. Детальніше в матеріалі.

Людина-павук: далеко від дому

Дата виходу: 4 липня 2019 року

Жанр: фантастика, бойовик, комедія, пригоди, Marvel

Країна: США

Режисер: Джон Воттс

Сценаристи: Кріс МакКенна, Ерік Соммерс, Стів Дітко

Актори: Том Голланд, Джейк Джилленхол, Семюел Л. Джексон, Зенден, Джон Фавро, Кобі Смолдерс, Маріса Томей

Опис: Пітер Паркер продовжує боротися зі злочинністю, але важко переживає смерть Тоні Старка. Пітер разом зі своїми однокласниками вирушає на літні канікули до Європи. Але від Ніка Ф’юрі ще нікому не вдавалося сховатися. Забути хоча б тимчасово про свої здібності та безтурботно провести час із друзями та коханою дівчиною у Павучка не вийде. Над світом нависла нова небезпека через дії Таноса. Титан пробив діру у вимірах і тепер над людством нависла нова загроза. Боротися з новим ворогом Людина-павук буде пліч-о-пліч з новим героєм, який прибув з паралельного всесвіту – Містеріо.

План втечі 3

Дата виходу: 11 липня 2019 року

Жанр: бойовик, трилер

Країна: США

Режисер: Джон Херцфельд

Сценаристи: Майлз Чепмен, Джон Херцфельд

Актори: Сильвестр Сталлоне, Дейв Батіста, Фіфті Сент, Джеймі Кінг, Девон Сава

Опис: Експерт з безпеки Рей Бреслін вкотре отримує надскладне замовлення. Йому слід визволити з латвійської в’язниці дочку гонконгського технічного магната. Поки головний герой франшизи разом зі своєю командою працюють над новою місією, його дівчину викрадають. За цим злочином стоїть той, кого раніше завжди вважали другом. Дівчат треба звільнити якомога швидше, адже їм загрожує неминуча жорстока смерть. Сліди ведуть Бресліна до засекреченої в’язниці в США.

Водій для копа

Дата виходу: 11 липня 2019 року

Жанр: бойовик, комедія

Країна: США

Режисер: Майкл Доуз

Сценарист: Трипер Кленсі

Актори: Дейв Батіста, Бетті Гилпин, Наталі Моралес, Міра Сорвіно, Іко Ювайс, Кумейл Нанджіані, Джошуа Мікель

Опис: Стью старанний і дуже допитливий хлопець, який працює таксистом. Найбільше він дорожить своїм рейтингом обслуговування клієнтів у додатку. Але одного разу до нього в машину сідає дивний пасажир, який виявився детективом при виконанні. Стью повинен переслідувати небезпечного терориста. Волею випадку простий таксист опиняється в епіцентрі подій і йому доведеться докласти максимум зусиль, щоб зберегти професіоналізм, холоднокровність і отримати 5 зірок.

Король Лев

Дата виходу: 18 липня 2019 року

Жанр: мультфільм, пригоди, комедія

Країна: США

Режисер: Кобі Смолдерс

Сценарист: Джефф Натансон

В головний ролях: Дональд Гловер, Джеймс Ерл Джонс, Біллі Айкнер, Сет Роген, Джон Олівер

Опис: Король Лев повертається на великі екрани! Студія Walt Disney Pictures активно займається ігровими римейками своїх мультфільмом і нарешті черга дійшла до старого доброго мультфільму 1994 року. Новий «Король Лев» розповість історію спадкоємця вождя прайду Муфаси Сімби. Нас чекає справді легендарна історія в новому виконанні.

Анна

Дата виходу: 18 липня 2019 року

Жанр: бойовик, трилер

Країна: США

Режисер: Люк Бессон

Сценарист: Люк Бессон

Актори: Гелен Міррен, Саша Лусс, Люк Еванс, Кілліан Мерфі

Опис: Анна Полятова – успішна модель з Росії. Чи прийде комусь в голову побоюватися дівчину чарівною зовнішності? Але саме ця красуня опиняється в місцях резонансних убивств. Можливо, не варто сліпо довіряти її ангельському личку?

Приємного перегляду!

Джерело фото та відео – https://planetakino.ua

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