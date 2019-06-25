Актор «Кріпосної» на відпочинку: з ким і де відпочиває Тарас Цимбалюк

Актор «Кріпосної» — чарівний Тарас Цимбалюк — відправився відпочивати у теплі країни. З постів Тараса стало відомо: хлопець подорожує не один. Можливо, разом з ним відпочиває таємна обраниця. Куди відправився актор драми «Кріпосна»? Дізнайтеся у матеріалі!

Молодий актор театру та кіно Тарас Цимбалюк підкорив серця багатьох дівчат своєю роллю у костюмованій драмі «Кріпосна». Сьогодні хлопець активно ділиться знімками в Instagram зі своїми прихильниками. Зовсім недавно у Тараса з’явилося багато фотографій з відпочинку в Туреччині та Греції.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Актор у жартівливій манері підписав фото з відпочинку:

«Як же вам не соромно серед білого дня, так ось не любити мене».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Тарас щиро ділиться яскравими кадрами, зробленими під час відпустки. Однак, шанувальники артиста припускають, що разом з хлопцем відпочиває його кохана. В інтернеті давно ходять чутки про другу половинку актора серіалу «Кріпосна». Але сам Тарас поки що це ніяк не коментує.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Нагадаємо, у масштабній драмі «Кріпосна» Тарас Цимбалюк перевтілився у простого, але дуже мужнього та відважного коваля Назара. Вже зовсім скоро ми дізнаємося, як складеться доля улюбленого героя. Не пропустіть прем’єру другого сезону серіалу «Кріпосна»!

Другий сезон вийде відразу після повтору першого. А перший — з 22 липня о 21:00 на телеканалі СТБ.

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