Салат «Цезар» у святкові та в будь-які інші дні доречний на кухні. Він надзвичайно смачний і ситний. У кожної господині є свій особливий секрет приготування! Актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей не виняток. Покроковий рецепт салату «Цезар» від зірки – в матеріалі.

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Інгредієнти:

листя салату

перепелині яйця

помідор чері

куряча грудка

сухарики (попередньо обсмажити їх на грилі)

Приготування:

Відваріть перепелині яйця і добре промийте листя салату. Листя салату не нарізайте, а рвіть скибочками. Курячу грудку поставте на гриль. Скибочки салату викладіть на тарілку. Зверху полийте їх заправкою. Перемішайте. Наріжте помідори і розмістіть на тарілку разом з перепелиними яйцями. Останній найважливіший крок. Викладіть зверху курячу грудку і додайте у салат сухарики.

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Соус

Інгредієнти:

сіль – дрібка

яйце – 1 шт.

оливкова олія – ​​100 мл

лимон – 1 ст. л.

майонез – легкий

гірчиця – 1 ст. л.

часник – 1 зубчик

Приготування:

У яйце додати оливкову олію і дрібку солі, перемішати все в блендері. Отриману суміш доповнити лимоном, гірчицею, зубчиком часнику. Добавте трохи легкого майонезу. Добре перемішайте соус.

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