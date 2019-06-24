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«Червона королева»: кількість серій та графік виходу

24.06.2019

Серіал «Червона королева» — історія манекенниці, яка зуміла підкорити Захід, але не змогла протистояти жахливій радянській системі. Графік виходу драматичного серіалу «Червона королева» дізнайтеся у матеріалі.

красная королева

Драматичний серіал «Червона королева» присвячений знаменитій манекенниці Регіні Збарській. Одного разу звичайна провінційна дівчина Зоя Колесникова після трагедії, яка трапилась у її сім’ї, покинула рідну домівку та відправилася підкорювати велике місто.

Вона змінила ім’я і досягла шаленої популярності. Регіна завоювала серця французьких модельєрів, але не могла протистояти жахливому пресингу з боку влади.

Графік виходу серій «Червона королева» на цьому тижні:

красная королева

1 серія – 24 червня о 21:00

2 серія – 25 червня о 21:00

3 серія – 26 червня о 21:00

4 серія – 27 червня о 21:00

Дивіться драму «Червона королева» з понеділка по четвер на телеканалі СТБ!

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