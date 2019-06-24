Сьогодні о 21.00 на телеканалі СТБ вийде серіал «Червона королева». У драматичній картині глядачі дізнаються про життя однієї з найвродливіших жінок 20 століття — Регіни Збарської. Подробиці — у матеріалі.

«Червона королева» — серіал, який розповість про життя однієї з найуспішніших жінок 20 століття, Регіни Збарської. Вона — зірка світового подіуму, якій Париж аплодував стоячи. Регіну називали вітчизняною Софі Лорен: всі жінки мріяли бути схожими на прекрасну манекенницю, а чоловіки захоплювалися нею.

Краса Регіни Збарської підкорила серця П’єра Кардена, Крістіана Діор та Федеріко Фелліні. Але ким насправді була горда красуня? Чому вона відмовилася від свого справжнього імені? І яку ціну Регіна заплатила за всесвітню популярність?

Вже сьогодні на телеканалі СТБ ви дізнаєтеся, як жила знаменитість і які таємниці вона ретельно приховувала.

Не пропустіть серіал «Червона королева» сьогодні на телеканалі СТБ!

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