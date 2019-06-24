Біографічна драма «Червона королева» розповість про життя Регіни Збарської — найвідомішої манекенниці своєї епохи. Ця жінка стала музою Федеріко Фелліні, мрією Фіделя Кастро. Регіна підкорила Париж, але назавжди залишилася заручницею жахливого радянського режиму. Сьогодні дивіться серіал «Червона королева» о 21.00 на телеканалі СТБ!

Захопливий серіал «Червона королева» — це не просто ще одна драматична історія, а оповідь про трагічне життя однієї з найкрасивіших жінок 20 століття. Манекенниця Регіна Збарська завоювала всесвітнє визнання. Вона стала музою світових дизайнерів, змогла підкорити Париж, але не зламала радянську систему.

Життя Регіни Збарської оповите загадками. Доля красуні настільки таємнича, що аж лякає. Але що приховує ця «червона королева»?

Video: «Червона королева»: що чекає на глядачів у драматичному серіалі Біографічна драма Червона королева розповість про життя Регіни Збарської — найвідомішої манекенниці своєї епохи. Дивіться серіал Червона королева СТБ

Дізнайтеся у серіалі «Червона королева» сьогодні на телеканалі СТБ!

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