У 17 випуску «Один за всіх»-13 в кінці програми одного з батьків візьмуть під варту

У 17 випуску команда «Один за всіх»-13 розслідувала справу нелюдської жорстокості. Журналісти розшукали батьків, які мало не згубили півторарічну доньку. Дитина поступила до лікарні брудною, голодною і з численними каліцтвами. Відбулася очна ставка, після якої одного з батьків взяли під варту. Яку жахливу правду розкрили експерти і ведучий Михайло Присяжнюк? Який результат детектора брехні шокував студію?

У студії «Один за всіх»-13 з’явилася голова сільради Наталія. Жінка обурена, що ні батьки, ні родичі за довгих 4 місяці так і не приїхали провідати півторарічну дівчинку. Наталя розповіла про подробиці страшної трагедії. Студію шокувала версія події батьків — випадковість. Ніхто не повірив у це, адже при діагнозі дівчинки це просто неможливо.

Наступною в студії з’явилася свекруха Ольги. У жінки була своя версія. Вона звинувачує матір дівчинки у тому, що сталося. Жінка розповіла про регулярні побої і знущання над дівчинкою і старшим сином. З’ясувалося, що син Ольги Віталік був свідком страшного злочину.

Сваха Ольги, навпаки, вважає, що винен саме Віктор. Ірина переконувала, що насправді чоловік Ольги — справжній тиран, який систематично бив дружину і дітей. Вся правда розкрилася після оголошення результатів детектора брехні.

У студії з’явилася Ольга і Віктор. Чоловік і дружина заперечували свою причетність до страшної трагедії, яка сталася з їхньою дочкою. Результат детектора брехні шокував усіх: батько й мати били своїх дітей, але винним у каліцтвах дитини виявився Віталій. Прямо в студії була викликана поліція.

Чим закінчилася ця жахлива історія — дивіться вже на сайті.

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