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17 випуск «Один за всіх»-13: батьки мало не вбили півторарічну доньку і залишилися безкарними

22.06.2019

У 17 випуску команда «Один за всіх»-13 розслідуватиме справу нелюдської жорстокості. Батьки мало не забили до смерті півторарічну доньку. Дитина поступила до лікарні брудна, голодна і з численними каліцтвами. Журналісти розшукають батьків у різних містах, влаштують очну ставку і перевірять свідчення на детекторі брехні. Яку жахливу правду розкриють експерти і ведучий?

17 выпуск «Один за всіх»-13: родители чуть не убили полуторагодовалую дочь и остались безнаказанными

У 17 випуску «Один за всіх»-13 ви дізнаєтеся:

  • Хто з батьків так несамовито побив дитину?
  • Як насправді півторарічна дівчинка отримала такі важкі травми?
  • Чому до дитини за довгі місяці так ніхто і не приїхав?
  • Яку страшну правду зможуть розкрити за допомогою детектора брехні?
  • Хто з батьків у фіналі програми опиниться на лаві підсудних?

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Дивіться повний 17 випуск «Один за всіх»-13 від 23.06.2019 вже завтра о 21:00 в ефірі телеканалу СТБ. А о 22:15 онлайн на офіційному сайті!

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