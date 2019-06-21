21 червня — день літнього сонцестояння – найдовший день у північній півкулі Землі. 21 червня 2019 року о 13:07 за київським часом настає момент літнього сонцестояння. Літнє сонцестояння, або сонцеворот, означає пік тривалості світлого часу доби.

Саме на цей день припадає найдовший день і найкоротша ніч для північної півкулі. У момент сонцестояння точки сходу та заходу Сонця перестають рухатись. Попри те, що літо з цієї миті тільки починає набирати обертів, Сонце вже повертається до осені.

Що таке сонцестояння

У році — два сонцестояння: зимове й літнє. У північній півкулі зимове сонцестояння відбувається 21 або 22 грудня, і тоді спостерігається найкоротший день і найдовша ніч, а літнє — 20 або 21 червня, і тоді спостерігається найкоротша ніч і найдовший день. У південній півкулі на зазначені дати припадають, відповідно, літнє й зимове сонцестояння.

Сонцестояння та народні свята

Літній сонцеворот належить до язичницьких свят. В день літнього сонцестояння за старих часів відзначали свято середини літа — Літу. Цього дня стрибали через багаття, співали пісень, купалися, танцювали і веселилися. Це свято втілює достаток, родючість, щастя, життєрадісність, а тому готувати їжу і спати в ці дні найкраще на природі.

Цікаво, що і в кельтів з цим днем пов’язано чимало повір’їв про те, що в день літнього сонцестояння все нечисте має особливу силу. Оскільки нечисть прийнято відганяти вогнем, цього дня всі святкові заходи проводяться в основному навколо багаття або ритуального вогню. При цьому люди приносять на свято багато зелені та квітів, які символізують початок нового життя, народження любові й шлюбу. Є і в шотландців своя традиція, пов’язана з днем літнього сонцестояння. Вони котять із гори обвиті соломою та запалені колеса. Часто при цьому проводяться і ворожіння.

Поради астрологів

Астрологи радять цього дня загадати найзаповітніше бажання. Вони також вважають, що найдовший день у році по-різному впливає на знаки зодіаку. Так, особливо вдалим 21 червня обіцяє бути для представників вогняних знаків, яких оберігає Сонце. Це — Леви, Овни, Стрільці. Астрономи також вважають день літнього сонцестояння містичним. На думку фахівців, на сонцеворот дуже сильно реагує і природа. До цього дня, як правило, всі рослини намагаються досягти максимуму в рості, а після літнього сонцестояння вже користуються накопиченими силами.

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