«Наречена для тата»: Тетяна Шпилька про участь у реаліті-шоу

Тетяна Шпилька (Сириця) і Юрій Шпилька стали найщасливішою парою «Наречена для тата». Вони розповіли, що залюбки дивитимуться новий сезон проекту і бажають учасникам знайти свій happy end. Про найщасливіші моменти пари у шоу читайте в матеріалі.

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Які емоції залишилися після перегляду «Наречена для тата» з вашою участю?

Сподобалися наші вилазки і поїздка у Черкаси. Юрі дуже припали до душі байки, я думаю, всі пам’ятають. Хороші емоції викликала поїздка в Мукачево, замок Паланок запам’ятався. Та й взагалі, ми дуже прив’язалися до людей зі знімальної групи. Нагадувало відчуття, ніби ми у таборі, подорожуємо всі разом. Ось це все сподобалося!

Тетяно, а чи були негативні моменти, пов’язані з реаліті-шоу?

Взагалі, емоції залишилися винятково позитивні. Єдине, що не дуже сподобалося, як було показано ставлення батька до нашої історії. Всі подумали, що він категорично проти. Тато просто переживав, що я переїду в село, покинувши все. Своє життя, улюблену роботу, все, до чого довго прагнула. Крім цього, все було добре. Якщо чесно, він і зараз хотів би, щоб ми з родиною переїхали у місто.

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Чи переглядаєте моменти з реаліті-шоу «Наречена для тата»?

Звичайно. Правда, прикро, що, по суті, і показано було мало, а ми пам’ятаємо набагато більше. Нам хотілося би зберегти собі всі ці матеріали у сімейний архів. Можливо, про нас якийсь фільм зняли би? Думаю, і люди дивилися б, і нам дуже приємно (сміється. – Прим. ред.).

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