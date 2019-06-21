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Мода сезону літо-2019: модні сумки

21.06.2019

Які сумки в тренді цього літа? Це запитання ставила собі кожна дівчина. Серед усього розмаїття дуже складно зробити правильний вибір. Ми можемо допомогти вам вирішити цю проблему. У нашому матеріалі добірка 15 наймодніших сумок літа-2019.

модные сумки 2019

Сумки-скрині

Сумка-скриня один із самих практичних аксесуарів для модниць великого міста. Вони з гордістю винесуть усі тяжкі випробування мегаполісу спеку, пил і стовпотворіння людей на зупинках громадського транспорту. Такі сумки можуть бути прикрашені стразами, пір’ям, камінням, бахромою усім, що може потрапити під руку креативному дизайнеру.

модные сумки 2019

Сумки hat box

На противагу квадратним сумкам дизайнери пропонують незвичайні круглі сумки хет-бокси. Вони виглядають дуже ефектно. Не важливо, з якого матеріалу виконані тканини, шкіри або соломи, у будь-якому випадку такі аксесуари зроблять вас наймоднішою штучкою.

модные сумки 2019

Сумки-шопери

Сумки гіпертрофованих розмірів були на піку своєї популярності минулого сезону. Однак шопери впевнено займають одну з лідируючих позицій в арсеналі модниць і цього літа. Форма, колір, фактура не мають значення. Головне розмір. І чим сумка більше тим краще. Більше того, американський бренд жіночочо одягу Proenza Schouler рекомендуює носити їх навстіж!

модные сумки 2019

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Мікро-сумки

Це, мабуть, найнепрактичніші, але дуже милі аксесуари літа-2019. У такі мікро-сумки навряд чи поміститься телефон або гаманець. У кращому випадку, губна помада, але зате вони виглядають дуже круто. Купивши таку сумку, ви ризикуєте стати наймоднішою штучкою в місті. А щоб покласти необхідні речі, візьміть із собою ще одну сумку, побільше. Адже невеликі комплекти теж тренд літа-2019!

модные сумки 2019

Поясні сумки

Поясні сумки це не тільки зручно та практично, але й дуже модно. Вони впевнено увійшли в моду ще минулого сезону та здавати свої позиції не збираються. Стьобані, однотонні, неонових відтінків і з різним принтом вибір дуже великий!

модные сумки 2019

Плетені та в’язані сумки

Плетіння в техніці «макраме» і «сітчасте кроше» стали невід’ємною частиною літньої моди 2019 року. В тренді сумки, сплетені з грубих натуральних ниток. Щодо форми, то тут немає єдиного правильного варіанту. Це можуть бути як сумки-тоут, так і шопери, невеликі авоськи, клатчі. Вибір тільки за вами.

модные сумки 2019

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Солом’яні сумки

Солом’яні сумки міцно увійшли в ужиток модниць ще в минулого року. Але цього літа такі сумки стали справжнім хітом! Круглі, квадратні, сумки hat box, прикрашені хусточками або легкими літніми шарфиками будь-яка модниця просто зобов’язана обзавестися подібним аксесуаром. До речі, особливо добре такі сумки виглядають на фото. Так що, якщо ви ведете блог в Instagram, такий аксесуар обов’язково повинен з’явитися у вашому гардеробі.

модные сумки 2019

Хутряні сумки

Пам’ятайте, минулого літа все модниці хизувалися в хутряних тапочках? Так ось в цьогоріч із легкої подачі Chanel стрімко набирають популярність сумочки зі штучного хутра яскравих відтінків, та ще й із легендарної ланцюжком Chanel. Дизайнери пропонують поєднувати такі сумки з легкими літніми сарафанами й навіть вечірніми сукнями!

меховые сумки 2019

Сумки з ланцюгами

Ланцюги один із головних трендів літа-2019. І чим грубіше ланцюга, тим краще. Вони можуть виконувати функцію ремінців або виступати в якості декору сумки. І не важливо, велика сумка або маленька. Головне, щоб була ланцюг!

модные сумки 2019

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Сумки із застібкою «фермуар»

Мода циклічна. Пам’ятайте нехитрі тканинні гаманці ваших бабусь? А їх засувку, схожу на металеву рамку з двома кульками-намистинами? Так ось, літо 2019 року це час сумок із застібкою «фермуар»! За прогнозами модних критиків, такі ретро-сумки будуть на піку популярності кілька сезонів.

модные сумки 2019

Сумки-мішки

Легкі та надзвичайно практичні, сумки-мішки стали хітом цього літа з легкої подачі Louis Vuitton і Max Mara. Такі аксесуари ідеально підійдуть тим, хто любить носити з собою багато речей. Особливою практичності додають рюкзаки-мішки. Щодо кольору, то ніяких обмежень немає, вибирайте будь-який з палітрі модних відтінків 2019.

модные сумки 2019

Сідельні сумки

Хай живе Дикий Захід! Саме під таким гаслом виступає всесвітньо відомий бренд Chloé. Вже кілька сезонів поспіль цей модний будинок демонструє на показах сумочку, яка зовні нагадує сідло. Моделі з заокругленим низом і злегка завужені зверху класичних відтінків зараз на піку популярності. Ніякого складного або важкого декору. Лише невелике кільце на застібці.

модные сумки 2019

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Сумки-барила

Ретро в моді. Сьогодні впевнено повертаються в моду хитромудрі сумки-барила, сумки-циліндри або сумки, які нагадують відро. Як правило, такі аксесуари не забезпечені довгим ремінцем. Все, що є, невелика ручка, яка дозволить носити аксесуар або в руці, або перекинувши через передпліччя.

модные сумки 2019

Сумки зі зміїним принтом

Класичні сумки зі звичним принтом під змію, тоут зі шкіри чорного кольору, глянцеві мініатюрні сумки, виконані в техніці деграде, поясні сумки неонових відтінків вибір дуже великий. Будь-яка модниця знайде собі щось до душі.

модные сумки 2019

Сумки, що повторюють принт одягу

Так, як би дивно це не виглядало, сумки, виконані з тієї ж тканини, що й одяг, не здають своїх позицій і залишаються одними з найбільш трендових в категорії «модні сумки літа 2019 року».

модные сумки 2019

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Модні кольори сумок

Серед класичних однотонних кольорів синього, чорного і коричневого яскраво виділяється білий колір. Він став головним у цьому сезоні. Також на піку помаранчевий, жовтий і зелений. А для найсміливіших неонові забарвлення.

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