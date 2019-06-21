Міжнародний день йоги: історія свята
Міжнародний день йоги відзначається 21 червня. Уперше це свято провели в червні 2015 року, а ініціатива впровадження і вибір дати належать прем’єр-міністрові Індії Нарендрі Моді. Читайте історію Міжнародного дня йоги і дізнайтеся більше про давню духовну практику.
Основы йоги
Йога – древня фізична, психічна і духовна практика. Слово «йога» походить від санскриту і означає «з’єднання» або «зв’язок», символізуючи єдність тіла і свідомості.
Для більшості людей йога – найкращий спосіб розслабитися, відсторонитися від зовнішнього світу, знайти гармонію із самим собою. А ще цей вид активності дуже добре допомагає тримати наше тіло у формі та позитивно впливає на здоров’я.
Це дуже давнє вчення. Деякі практики стверджують, що йогою займаються вже багато тисячоліть. А доказами цього служать веди – старовинні індійські трактати індійських мудреців, створені понад 2,5 тисячі років до нашої ери.
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Історія свята: день йоги
Батьківщиною йоги є Індія. Тільки в цій країні це вчення так інтенсивно досліджують, поширюють і цінують. Вибір дати пов’язаний з найдовшим днем у році для половини планети – днем літнього сонцестояння.
Ініціативу свята підтримали 175 країн, які мають представництво в ООН. Після одноголосного рішення в грудні 2014 року 21 червня проголосили Міжнародним днем йоги.
Така сильна підтримка свята пов’язана зі всесвітньо визнаною користю йоги як для психіки, так і для фізичного здоров’я людей.
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