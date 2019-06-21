Сьогодні, 21 червня, свій день народження відзначає талановитий артист Максим Радугін. Ми дізнаємось більше про його роль у другому сезоні костюмованої драми «Кріпосна». Редакція сайту STB.UA вітає Максима Радугіна зі святом!

Сьогодні чудовий актор Максим Радугін святкує день народження!

Максим Радугін народився 21 червня 1978 року в Москві. Закінчив Вище театральне училище імені Б. В. Щукіна, курс Є. В. Князєва.

Після закінчення навчання актора прийняли в трупу Театру на Малій Бронній. Свою першу кінороль Максим зіграв під час навчання у фільмі «Брейк-Пойнт». Сьогодні він проявив себе як успішний актор, який підкорив вітчизняну кіноіндустрію.

У серіалі «Кріпосна» Максим Радугін зіграв людину-легенду — Андрія Жадана. Його герой колись був кріпаком. Цей чоловік добився всього сам і став вільною людиною, викупивши себе. Тепер він входить у вищий світ. Ми дізнаємось більше про Андрія Жадана у другому сезоні масштабної драми, який вийде відразу після повтору першого. А перший сезон глядачі зможуть подивитися вже з 22 липня о 21:00 на телеканалі СТБ.

Редакція сайту STB.UA долучається до привітань та бажає Максиму Радугіну професійних та творчих перемог!

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