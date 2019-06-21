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Фронтмен BAHROMA Роман Бахарєв: Хочу робити багатомільйонну музику

21.06.2019

В ексклюзивному інтерв’ю STB.UA фронтмен гурту BAHROMA Роман Бахарєв розповів, як пов’язав своє життя з музикою, про перші виступи і кастинги, невипадкових людей у житті, а також про участь у Нацвідборі на Євробачення-2019.

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Багато хто боїться романтики, уникають її. Особливо чоловіки. Але зрештою, бути романтиками не так вже й погано. Ми ось в BAHROMA просто робимо свою улюблену справу (усміхається. — Прим. ред.).

BAHROMA группа

Про дитинство

В музику я закохався ще в дитинстві. Все почалося з того, що батьки звідкись привезли мені касетний магнітофон. І з тих пір я не міг від нього відірватися. Навіть школу прогулював аби послухати музику. Вона мене цілком і повністю захопила.

Народився я на Уралі. Потім ми з сім’єю переїхали в Донецьку область, маленьке провінційне містечко Торез. Батьки працювали з ранку до вечора, щоб поставити мене і мою молодшу сестру на ноги. 10 років ми жили в сімейному гуртожитку. Подорослішав я рано, оскільки ріс самостійним. Але дитинство моє точно було щасливим.

Мама співала у великому жіночому колективі і брала мене з собою на гастролі. У такі моменти я був безкінечно щасливим! Тихенько спостерігав за виступом з-за лаштунків. Ще у нас вдома завжди була гітара. Мама показувала мені перші акорди.

BAHROMA Роман Бахарев

Про харизму та бійки

У Донецьку всі ходили в чорних куртках з комірами, які можна було пристібнути. Коли я підріс, взяв старі мамині джинси, розпоров їх і попросив купити мені лисячий хвіст (усміхається. — Прим. ред.). Мені хотілося виділятися. Я навіть вуха проколов! Відчував, що в мені є щось, чого немає в інших. Напевно, це харизма. Так, дуже скромно (сміється. — Прим. ред.).

Крім музики в моєму житті були спорт та бійки (усміхається. — Прим. ред.). Це Торез! Шахтна провінція, де ти повинен відстоювати свої інтереси, навіть за допомогою кулаків.

BAHROMA Роман Бахарев

Студентські спогади

Вечори у гуртожитку – незабутні! З 20:00 до 21:00 відключали світло по всьому місту. Ми всі сиділи в повній темряві. Єдине джерело світла – свічки та коногонки. Так ось, щовечора у цей час я брав гітару, свічку і виходив в довгий коридор. Посеред цього коридору був хол, де я і проводив вечори. Розучував пісні, грав на гітарі. До мене приходили студенти з усього гуртожитку, що було додатковим стимулом дивувати їх щоразу все більше, співати краще, ніж учора.

Одного разу мій друг, який навчався в університеті в Донецьку, приїхав і каже: «Я знаю хлопців-музикантів, які шукають вокаліста. Їдь до них на прослуховування». Моїм завданням було придумати мелодію і слова на демку. Я впорався, і мене взяли вокалістом гурту.

BAHROMA Роман Бахарев

Місто можливостей

Я був шокований, коли вперше побував у Києві. У Донецьку тоді було всього два клуби, де дозволялося грати свою програму, і ні в один з них не хотіли брати маловідомих донецьких пацанів. А в Києві я побачив можливості. Я зрозумів, що саме в цьому місті зможу реалізувати свої амбіції. Мені захотілося залишитися тут жити.

бахрома группа интервью

Перші кастинги

Друзі порадили мені вступити в «Кульок» (Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ).

І з тих пір я намагався використовувати кожну можливість. Наприклад, пішов на кастинг, де шукали дівчинку для гурту «XS» (сміється. — Прим. ред.). Я просто прийшов і сказав: «Я хочу співати» настільки загорівся, що у мене було зелене світло абсолютно на все. Мені дуже хотілося десь зачепитися.

Потім у нас навіть був досвід співпраці з продюсерським центром. Але це тривало недовго. Якось з’явилася там кучерява дівчинка з неперевершеним голосом на ім’я Настя Каменських. І мені продюсери сказали: «Заспіваєш з нею разом. А ще у тебе буде гітара, прикрашена каменями Swarovski». Наступного дня я вирішив піти. Ми з хлопцями залишилися самі. Я завжди був переконаний, що найважливіше залишатися вірним самому собі.

BAHROMA

Як з’явилася BAHROMA

Я продовжив оббивати пороги продюсерських агентств і лейблів. Мої кеди зовсім стерлися, а в кишені не залишалося ні копійки. Довелося вчитися новому монтувати. Познайомився з хлопцем, який почав допомагати мені з менеджментом. Разом відправляли пісні на радіо. Але щоб потрапити в ротацію, необхідно було якось назватися. Я не придумав нічого кращого, ніж використати поштовий нікнейм BAHROMA. Тоді ж мені написала Ляля Фонарьова, дружина Святослава Вакарчука: «Хлопці, ви генії. Я бачу в вас величезний потенціал, як колись побачила у Слави. Я хочу вам допомогти». Ляля зробила нам фотосесію, познайомила з Мілошем Єлічем, клавішником гурту «Океан Ельзи», який став саунд-продюсером пісні «Надолго». Він допоміг нам записати сингл, а незабаром вийшла і відеоробота. Наша пісня потрапила в ротацію великих українських радіостанцій, а кліп в телеефір. Так і почалася BAHROMA.

Я вважаю, що люди, які з’являються в нашому житті, точно не випадкові. А якщо випадкова людина трапляється, вона ніколи не затримується, тому що особистий простір і час коштує дорого. Мені нереально щастить у житті я зазвичай зустрічаю людей, сильніших за себе. Я вчуся у них щодня.

BAHROMA интервью

Про амбіції, депресії і порятунок

У 2014 році я подивився на своє життя і зрозумів, що час йде. А у мене амбіції: я хотів збирати стадіони. Де ж мій стадіон? Тоді я вирішив випустити альбом. Зібрав усі свої пісні, обрав, на мою думку, найбільш гідні, і випустив альбом, який отримав назву «Внутри».

Бували різні моменти. Була депресія. Вона настає тоді, коли ти щодня прикладаєш максимум зусиль. Найбільший страх я відчув у 2010-2011 рр. Мені здавалося, що я не зможу написати пісні кращі за попередні. Але мене всі підтримували, говорили: «Чувак, ти зможеш». Коли відчуваєш підтримку та віру людей, ти просто не маєш права підвести їх. Мені навіть говорили, що мої пісні допомагали пережити смерть близьких, впоратися з горем. Це нереально мотивує!

Більше на тему: BAHROMA: історія створення, творчість та всі новини про гурт

BAHROMA Роман Бахарев

Більше, ніж секс

Я слухаю багато різної музики. Коли ми тільки переїхали до Києва, наш барабанщик влаштувався працювати в музичний магазин продавати диски. Він їх переписував і приносив нам з хлопцями. Назбиралося їх, напевно, близько тисячі. Щовечора ми сідали і довго слухали альбоми. Бувало, мовчки починали плакати настільки вражала музика. Наприклад, трек Led Zeppein Babe im gonna leave you. Це відчуття неможливо передати словами. Це навіть більше, ніж секс.

Про популярність

Я не можу сказати, що я популярний музикант, адже граю досить нішеву музику. Скоріш за все, я відомий у вузьких колах. Роблю музику не кон’юнктурну, не ту, яку у нас зазвичай можна почути по радіо. Я пишу пісні, які можуть зачепити. Я пірнаю глибоко за сенсами, щоб передати їх людям. Я ніколи не був нарцисом. Але популярністю серед дівчат користувався ще зі школи (усміхається. — Прим. ред.).

BAHROMA Нацотбор

Нацвідбір на Євробачення. «Назавжди-навсегда»

Взяти участь у Нацвідборі на Євробачення мені запропонував музичний продюсер Руслан Квінта. У мене вже були деякі заготовки «Назавжди-навсегда». І я в неї повірив. Складав пазл за пазлом, грав на всіх інструментах у мене було багато аранжувань.

Знаєте, у цій пісні кожне слово має вагу. «Назавжди-назавжди» для мене про щось дуже чисте, наївне, про те, що трапляється з тобою лише у дитинстві, коли тобі ще ніхто не зробив боляче, коли ти сам ще нікому не наніс душевну рану. У певний момент ми щось маємо, а потім втрачаємо.

Я йшов на Нацвідбір, дивлячись на перемогу Джамали. Вона показала Європі, що існує красива історія і красива пісня.

Я отримав грандіозний досвід, який залишиться тепер зі мною «назавжди-навсегда» (усміхається. — Прим. ред.). Я вдячний за людей, яких там зустрів, за слова, які почув після нашого виступу нам сказали стільки всього приємного! Порадів за друзів з гурту YUKO. Я давно знаю Стаса і поважаю його як музиканта. Він завжди грав живу музику, а тепер робить електронну.

Для себе зрозумів, що не дуже люблю конкурси. Це божевільна відповідальність, а мені хочеться відповідати тільки за себе.

До речі, в моїх планах випустити цієї осені кліп на пісню «Назавжди-навсегда». У мене є геніальна ідея!

BAHROMA Роман Бахарев

Про мету

Основна мета – бути щасливим і робити щасливими людей, які поруч зі мною. Мрію виховати багато дітей, побудувати величезний будинок, куди приїжджатиме вся сім’я. Я хочу як Мік Джаггер і Кіт Річардс (усміхається. — Прим. ред.). У свої 37 я відчуваю себе тим самим юнаком з міста Торез. Запал у мене той самий, але тепер за спиною є ще й досвід, який я намагаюся застосовувати в житті.

Хочу робити багатомільйонну музику. Щоб коли мене не стало, мої пісні продовжили жити і рятувати людей. Я однозначно залишу після себе велику сім’ю і музичний слід.

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Джерело фото: Владислав Грищенко, Женя Бродська, Тарас Переваруха, Антон Чехов і Дмитро Волков

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