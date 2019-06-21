Фронтмен BAHROMA Роман Бахарєв: Хочу робити багатомільйонну музику

В ексклюзивному інтерв’ю STB.UA фронтмен гурту BAHROMA Роман Бахарєв розповів, як пов’язав своє життя з музикою, про перші виступи і кастинги, невипадкових людей у житті, а також про участь у Нацвідборі на Євробачення-2019.

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Багато хто боїться романтики, уникають її. Особливо чоловіки. Але зрештою, бути романтиками не так вже й погано. Ми ось в BAHROMA просто робимо свою улюблену справу (усміхається. — Прим. ред.).

Про дитинство

В музику я закохався ще в дитинстві. Все почалося з того, що батьки звідкись привезли мені касетний магнітофон. І з тих пір я не міг від нього відірватися. Навіть школу прогулював — аби послухати музику. Вона мене цілком і повністю захопила.

Народився я на Уралі. Потім ми з сім’єю переїхали в Донецьку область, маленьке провінційне містечко Торез. Батьки працювали з ранку до вечора, щоб поставити мене і мою молодшу сестру на ноги. 10 років ми жили в сімейному гуртожитку. Подорослішав я рано, оскільки ріс самостійним. Але дитинство моє точно було щасливим.

Мама співала у великому жіночому колективі і брала мене з собою на гастролі. У такі моменти я був безкінечно щасливим! Тихенько спостерігав за виступом з-за лаштунків. Ще у нас вдома завжди була гітара. Мама показувала мені перші акорди.

Про харизму та бійки

У Донецьку всі ходили в чорних куртках з комірами, які можна було пристібнути. Коли я підріс, взяв старі мамині джинси, розпоров їх і попросив купити мені лисячий хвіст (усміхається. — Прим. ред.). Мені хотілося виділятися. Я навіть вуха проколов! Відчував, що в мені є щось, чого немає в інших. Напевно, це харизма. Так, дуже скромно (сміється. — Прим. ред.).

Крім музики в моєму житті були спорт та бійки (усміхається. — Прим. ред.). Це Торез! Шахтна провінція, де ти повинен відстоювати свої інтереси, навіть за допомогою кулаків.

Студентські спогади

Вечори у гуртожитку – незабутні! З 20:00 до 21:00 відключали світло по всьому місту. Ми всі сиділи в повній темряві. Єдине джерело світла – свічки та коногонки. Так ось, щовечора у цей час я брав гітару, свічку і виходив в довгий коридор. Посеред цього коридору був хол, де я і проводив вечори. Розучував пісні, грав на гітарі. До мене приходили студенти з усього гуртожитку, що було додатковим стимулом дивувати їх щоразу все більше, співати краще, ніж учора.

Одного разу мій друг, який навчався в університеті в Донецьку, приїхав і каже: «Я знаю хлопців-музикантів, які шукають вокаліста. Їдь до них на прослуховування». Моїм завданням було придумати мелодію і слова на демку. Я впорався, і мене взяли вокалістом гурту.

Місто можливостей

Я був шокований, коли вперше побував у Києві. У Донецьку тоді було всього два клуби, де дозволялося грати свою програму, і ні в один з них не хотіли брати маловідомих донецьких пацанів. А в Києві я побачив можливості. Я зрозумів, що саме в цьому місті зможу реалізувати свої амбіції. Мені захотілося залишитися тут жити.

Перші кастинги

Друзі порадили мені вступити в «Кульок» (Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ).

І з тих пір я намагався використовувати кожну можливість. Наприклад, пішов на кастинг, де шукали дівчинку для гурту «XS» (сміється. — Прим. ред.). Я просто прийшов і сказав: «Я хочу співати» — настільки загорівся, що у мене було зелене світло абсолютно на все. Мені дуже хотілося десь зачепитися.

Потім у нас навіть був досвід співпраці з продюсерським центром. Але це тривало недовго. Якось з’явилася там кучерява дівчинка з неперевершеним голосом на ім’я Настя Каменських. І мені продюсери сказали: «Заспіваєш з нею разом. А ще у тебе буде гітара, прикрашена каменями Swarovski». Наступного дня я вирішив піти. Ми з хлопцями залишилися самі. Я завжди був переконаний, що найважливіше — залишатися вірним самому собі.

Як з’явилася BAHROMA

Я продовжив оббивати пороги продюсерських агентств і лейблів. Мої кеди зовсім стерлися, а в кишені не залишалося ні копійки. Довелося вчитися новому — монтувати. Познайомився з хлопцем, який почав допомагати мені з менеджментом. Разом відправляли пісні на радіо. Але щоб потрапити в ротацію, необхідно було якось назватися. Я не придумав нічого кращого, ніж використати поштовий нікнейм — BAHROMA. Тоді ж мені написала Ляля Фонарьова, дружина Святослава Вакарчука: «Хлопці, ви — генії. Я бачу в вас величезний потенціал, як колись побачила у Слави. Я хочу вам допомогти». Ляля зробила нам фотосесію, познайомила з Мілошем Єлічем, клавішником гурту «Океан Ельзи», який став саунд-продюсером пісні «Надолго». Він допоміг нам записати сингл, а незабаром вийшла і відеоробота. Наша пісня потрапила в ротацію великих українських радіостанцій, а кліп — в телеефір. Так і почалася BAHROMA.

Я вважаю, що люди, які з’являються в нашому житті, точно не випадкові. А якщо випадкова людина трапляється, вона ніколи не затримується, тому що особистий простір і час коштує дорого. Мені нереально щастить у житті — я зазвичай зустрічаю людей, сильніших за себе. Я вчуся у них щодня.

Про амбіції, депресії і порятунок

У 2014 році я подивився на своє життя і зрозумів, що час йде. А у мене амбіції: я хотів збирати стадіони. Де ж мій стадіон? Тоді я вирішив випустити альбом. Зібрав усі свої пісні, обрав, на мою думку, найбільш гідні, і випустив альбом, який отримав назву «Внутри».

Бували різні моменти. Була депресія. Вона настає тоді, коли ти щодня прикладаєш максимум зусиль. Найбільший страх я відчув у 2010-2011 рр. Мені здавалося, що я не зможу написати пісні кращі за попередні. Але мене всі підтримували, говорили: «Чувак, ти зможеш». Коли відчуваєш підтримку та віру людей, ти просто не маєш права підвести їх. Мені навіть говорили, що мої пісні допомагали пережити смерть близьких, впоратися з горем. Це нереально мотивує!

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Більше, ніж секс

Я слухаю багато різної музики. Коли ми тільки переїхали до Києва, наш барабанщик влаштувався працювати в музичний магазин — продавати диски. Він їх переписував і приносив нам з хлопцями. Назбиралося їх, напевно, близько тисячі. Щовечора ми сідали і довго слухали альбоми. Бувало, мовчки починали плакати — настільки вражала музика. Наприклад, трек Led Zeppein — Babe im gonna leave you. Це відчуття неможливо передати словами. Це навіть більше, ніж секс.

Про популярність

Я не можу сказати, що я — популярний музикант, адже граю досить нішеву музику. Скоріш за все, я відомий у вузьких колах. Роблю музику не кон’юнктурну, не ту, яку у нас зазвичай можна почути по радіо. Я пишу пісні, які можуть зачепити. Я пірнаю глибоко за сенсами, щоб передати їх людям. Я ніколи не був нарцисом. Але популярністю серед дівчат користувався ще зі школи (усміхається. — Прим. ред.).

Нацвідбір на Євробачення. «Назавжди-навсегда»

Взяти участь у Нацвідборі на Євробачення мені запропонував музичний продюсер Руслан Квінта. У мене вже були деякі заготовки «Назавжди-навсегда». І я в неї повірив. Складав пазл за пазлом, грав на всіх інструментах — у мене було багато аранжувань.

Знаєте, у цій пісні кожне слово має вагу. «Назавжди-назавжди» для мене — про щось дуже чисте, наївне, про те, що трапляється з тобою лише у дитинстві, коли тобі ще ніхто не зробив боляче, коли ти сам ще нікому не наніс душевну рану. У певний момент ми щось маємо, а потім втрачаємо.

Я йшов на Нацвідбір, дивлячись на перемогу Джамали. Вона показала Європі, що існує красива історія і красива пісня.

Я отримав грандіозний досвід, який залишиться тепер зі мною «назавжди-навсегда» (усміхається. — Прим. ред.). Я вдячний за людей, яких там зустрів, за слова, які почув після нашого виступу — нам сказали стільки всього приємного! Порадів за друзів з гурту YUKO. Я давно знаю Стаса і поважаю його як музиканта. Він завжди грав живу музику, а тепер робить електронну.

Для себе зрозумів, що не дуже люблю конкурси. Це божевільна відповідальність, а мені хочеться відповідати тільки за себе.

До речі, в моїх планах — випустити цієї осені кліп на пісню «Назавжди-навсегда». У мене є геніальна ідея!

Про мету

Основна мета – бути щасливим і робити щасливими людей, які поруч зі мною. Мрію виховати багато дітей, побудувати величезний будинок, куди приїжджатиме вся сім’я. Я хочу як Мік Джаггер і Кіт Річардс (усміхається. — Прим. ред.). У свої 37 я відчуваю себе тим самим юнаком з міста Торез. Запал у мене той самий, але тепер за спиною є ще й досвід, який я намагаюся застосовувати в житті.

Хочу робити багатомільйонну музику. Щоб коли мене не стало, мої пісні продовжили жити і рятувати людей. Я однозначно залишу після себе велику сім’ю і музичний слід.

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Джерело фото: Владислав Грищенко, Женя Бродська, Тарас Переваруха, Антон Чехов і Дмитро Волков

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