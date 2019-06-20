Дієтичний морквяний пиріг від судді «МастерШеф. Професіонали» Володимира Ярославського дуже простий і цікавий. Він не містить цукру, пшеничного борошна, вершкового масла та яєць. За словами Володимира, його можна їсти практично всім. Покроковий рецепт морквяного пирога знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

морква – 400 г

волоський горіх – 170 г

вівсянка – 150 г

кокосове масло – 130 г

кориця

фіники

Приготування:

Натріть моркву на дрібній терці. Додайте очищені горіхи. Очистіть фініки від кісточок та дрібно наріжте. Вівсянку потрібно подрібнити у блендері в борошно. Змішайте суміш у мисці, після чого заправте кокосовим маслом. Перемішайте, а потім викладайте у форму (будь-яку). Запікайте у фользі за температури 180 градусів 30 хвилин. Охолодіть пиріг.

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Подавати морквяний пиріг можна із сорбетом, морозивом. Також за словами Володимира Ярославського можна грати зі спеціями і приправами.

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