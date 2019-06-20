«Кріпосна»: Олеся Жураковська розповіла про дружбу з Катериною Ковальчук

Актриси Олеся Жураковська та Катерина Ковальчук разом зіграли у костюмованій драмі «Кріпосна». У серіалі в їхніх героїнь дуже теплі стосунки, як у матері та доньки. Але чи дружать вони в реальному житті? Дізнайтеся у матеріалі!

Масштабний серіал «Кріпосна» повертається на телеканал СТБ! Головну роль у драмі виконала чарівна Катерина Ковальчук, яка сьогодні впевнено підкорює Голлівуд.

У серіалі кріпосна потерпає від жорстоких поміщиків, але на допомогу завжди приходить добра Павлина. Саме турботливу дворову, яка дуже любить Кітті, зіграла Олеся Жураковська.

Взаємини двох героїнь у драмі нагадують зв’язок матері та доньки. Але чи дружать актриси в реальному житті? Олеся Жураковська відверто розповіла про стосунки з Катериною Ковальчук:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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«Ми не відразу прив’язалися один до одного. Був момент «притирання», це природно для вимогливих людей. Але потім достатньо було просто подивитися в очі партнерці та нічого не треба було вигадувати. Катюша! Спасибі тобі! Ти величезний талант та невтомна трудівниця, тепла і щира дівчинка! Нехай усе у тебе буде тільки добре!» — ділиться актриса.

Нагадаємо, другий сезон масштабного серіалу вийде відразу після повтору першого. А перший сезон глядачі зможуть подивитися вже з 22 липня о 21:00 на телеканалі СТБ.

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