Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Григорій Решетник та Олександра Зарицька відвідали прем’єру «Історії іграшок 4»

20.06.2019

20 червня відбулася прем’єра всесвітньовідомого анімаційного кіно «Історія іграшок 4» у всіх кінотеатрах України. Зірки СТБ, у тому числі Григорій Решетник та Олександра Зарицька, відвідали допрем’єрний показ мультфільму. Хто прийшов підтримати дебютантів у дубляжі читайте в матеріалі.

григорий решетник kazka

У середу, 19 червня, в кінотеатрі «Оскар» відбулася закрита прем’єра анімаційної стрічки «Історія іграшок 4». Першими оцінити мультфільм змогли Григорій Решетник разом з дружиною Христиною та дітьми. Ведучий раніше зазначав, що діти у захваті від цього анімаційного кіно. Тому озвучувати одного з центральних героїв було не тільки у задоволення, а й за честь!

григорий решетник с семьей

Більше на тему: Григорій Решетник озвучив мультфільм «Історія іграшок 4»

Також був присутній гурт KAZKA. Солістка Олександра Зарицька дебютувала в дубляжі й озвучила нову героїню «Історії іграшок» офіцера – Смішанку Мак-Веснянку.

kazka

Теле- і радіоведучий Нікіта Добринін разом із коханою Дашею Квітковою прийшли підтримати своїх колег. А особливо Григорія Решетника, з яким провели довгі три місяці на проекті  «Холостяк»-9 і встигли подружитися!

никита добрынин и даша квиткова

Найвідоміші аніматори світу, оскароносні Disney \ Pixar запрошують і вас на зустріч з улюбленими героями! Не пропустіть у кінотеатрах України прем’єру «Історії іграшок 4».

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати