Григорій Решетник та Олександра Зарицька відвідали прем’єру «Історії іграшок 4»

20 червня відбулася прем’єра всесвітньовідомого анімаційного кіно «Історія іграшок 4» у всіх кінотеатрах України. Зірки СТБ, у тому числі Григорій Решетник та Олександра Зарицька, відвідали допрем’єрний показ мультфільму. Хто прийшов підтримати дебютантів у дубляжі — читайте в матеріалі.

У середу, 19 червня, в кінотеатрі «Оскар» відбулася закрита прем’єра анімаційної стрічки «Історія іграшок 4». Першими оцінити мультфільм змогли Григорій Решетник разом з дружиною Христиною та дітьми. Ведучий раніше зазначав, що діти у захваті від цього анімаційного кіно. Тому озвучувати одного з центральних героїв було не тільки у задоволення, а й за честь!

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Також був присутній гурт KAZKA. Солістка Олександра Зарицька дебютувала в дубляжі й озвучила нову героїню «Історії іграшок» офіцера – Смішанку Мак-Веснянку.

Теле- і радіоведучий Нікіта Добринін разом із коханою Дашею Квітковою прийшли підтримати своїх колег. А особливо Григорія Решетника, з яким провели довгі три місяці на проекті «Холостяк»-9 і встигли подружитися!

Найвідоміші аніматори світу, оскароносні Disney \ Pixar запрошують і вас на зустріч з улюбленими героями! Не пропустіть у кінотеатрах України прем’єру «Історії іграшок 4».

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