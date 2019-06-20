Сорбет легко можна приготувати в домашніх умовах. Основою для цього популярного італійського десерту можуть служити практично будь-які ягоди і фрукти. Сьогодні ми пропонуємо спробувати черешневий сорбет. Хочете дізнатися, як його приготувати? Рецепт черешневого сорбета від суперфіналістки «МастерШеф. Професіонали» Юлії Проходи читайте в нашому матеріалі!

Щоб зробити черешневий сорбет ще більш цікавим на смак, можете додати кілька чайних ложок ягідного або фруктового лікеру. Це, до того ж, подарує неповторний аромат і не дозволить сорбету занадто застигнути.

Сорбет з черешні

Інгредієнти:

750 г черешні

1 невеликий лимон

1 жменя листя м’яти

50 г цукрової пудри

1 ст. л. лікеру (наприклад, вишневого)

Приготування:

Очистити черешню від кісточок. М’якоть скласти в чашу блендера і подрібнити в пюре. Додати лимонний сік, цукрову пудру і лікер. Добре перемішати і відправити на 1-2 год в морозильну камеру. Дістати масу, збити ще раз і повернути в морозильник на 2 год.

За 45 хв до подачі рекомендовано переставити сорбет у холодильник.

Смачного!

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