Запіканка з кабачків та фаршу: рецепт приготування від Дмитра Касапа
19.06.2019
Запіканка з кабачків із фаршем — це проста в приготуванні, але надзвичайно апетитна страва. Якщо хочете потішити рідних чимось смачненьким на вечерю, обов’язково скористайтеся рецептом від учасника «МастерШеф. Професіонали» Дмитра Касапа. Читайте, як зробити запіканку з кабачків, вже зараз!
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Інгредієнти:
- Кабачок – 2–3 шт.
- Фарш (будь-який) – 500–600 г
- Цибулина – 1 шт.
- Помідор – 1–2 шт. (можна замінити томатною пастою, кетчупом)
- Сметана 15% жирності – 3–4 ст. л.
- Натуральний йогурт без добавок – 1 ст. л.
- Яйця – 2 шт.
- Часник – 2–4 зубчики
- Тертий твердий сир
- Орегано – 0,5 ч. л.
- Перець чорний мелений
- Сіль
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Приготування:
- Поставити на розігрів пательню, нарізати цибулю дрібними кубиками. Злегка обсмажити.
- У підсмажену цибулю додати фарш. Посолити, поперчити. Смажити, розбиваючи м’ясні грудочки.
- Нарізати помідори кубиками, додати у фарш. Смажити, поки з них не піде волога (5 хв.).
- Приготувати заливку для запіканки. Збити разом сметану, йогурт, яйця, сіль, орегано, розчавлений часник.
- Підготувати кабачки. Очистити від шкірки, якщо в цьому є потреба, нарізати тонкими смужками.
- Розігрівати духовку до 180 °C. Форму для випікання змастити вершковим маслом.
- Викласти дно форми кабачками в один шар, полити соусом, викласти тонкий шар фаршу. У такій же послідовності викладати інші шари, поки не закінчаться всі інгредієнти.
- Верхній шар полити заливкою. Утрамбувати запіканку, щоб вона щільніше лежала у формі.
- Посипати тертим твердим сиром та відправити в духовку. Випікати 45 хв.
Смачного!
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