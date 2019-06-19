Азія – регіон контрастів. З бідного району можна легко дістатися до процвітаючого і розвиненого міста та навпаки. Для того, щоб відвідати Азію, не обов’язково відкладати роками на подорож, якщо знати кілька тревел-секретів. Читайте секрети про те, як дешевше дістатися, як заощадити на житлі та зробити свій відпочинок максимально безпечним від учасниці «Холостяк»-8 Галі Присташ.

Віза

У кожній країні Азії українці можуть стикнутися з різними вимогами до оформлення візи. Для того, щоб це питання не завдало вам складнощів, заздалегідь проясніть всі тонкощі її оформлення, вартість та кількість днів, які зможете провести у країні. Всі актуальні подробиці та список необхідних документів ви можете знайти на офіційних сайтах візових центрів країн Азії.

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Переліт

Авіапослуги досить дорогі: наприклад, виліт з України до Таїланду може коштувати близько 700 $, але є і бюджетні варіанти. Найбільш поширений з них – виліт не з України, а сусідніх країн, наприклад, Білорусі (Мінська). За такий переліт можна віддати близько 200–300 $. Обов’язково перевірте вимоги до перевезення багажу. Також розгляньте різноманітні лоукости та сезонні знижки на перельоти.

Житло

До підбору житла необхідно поставитися серйозно, оскільки в Азії комфорт далеко не на першому місці. Якщо ви хочете жити у хостелі, а ваше перебування в ньому триватиме довше тижня, сміливо цікавтеся знижкою. Це нерідко дозволяє заощадити близько 5–10%. Якщо ви приїхали на місцевому таксі, прослідкуйте, щоб водій не йшов за вами, інакше він може вимагати у власників хостелу плату за приведеного гостя, а вони в свою чергу піднімуть вашу плату за житло. Якщо ж ви хочете жити у квартирі, краще подбати про цей момент завчасно: ознайомтеся з відгуками туристів, пропозиціями сайтів оренди житла.

Транспорт

Деякі вважають, що в Азії немає громадського транспорту, але це не так. Він є фактично всюди. Якщо ви прилітаєте вночі і хочете заощадити на транспорті, проведіть кілька годин в аеропорту. Таким чином ви уникнете подвійного, а то і потрійного тарифу на таксі, а також не заплатите додатково за години, проведені в хостелі.

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Комфорт і здоров’я

У хостелі та навіть у квартирах часто може не бути холодильника. Не біда, адже майже в кожному приміщенні є кондиціонер. Поставте продукти під нього, але переконайтеся, що він чистий. Може також виявитися, що у приміщенні немає кухні. Ви можете харчуватися в кафе, але доведеться витратитися, або запастися продуктами у місцевому магазині. Якщо все ж готувати хочеться особисто, можна придбати рисоварку, яка замінить чайник, каструлю і сковорідку.

Вода – найголовніше, про що потрібно потурбуватися. Пити сиру воду з-під крана не можна, але і тут можна заощадити. У рисоварці можна кип’ятити воду, а потім – розливати її у пляшки. Якщо ж ви не маєте наміру чекати, поки вода охолоне, в Азії майже на кожному кроці є автомати з питною водою.

Гроші

Картка чи готівка? Подорожуючи Азією, потрібно мати і те, і інше. Оскільки рівень злочинності в країнах досить високий, випадки пограбування – не рідкість. Вам завжди допоможе картка. Варто пам’ятати, що банкомати в Азії трапляються не на кожному кроці, а також про те, що кожне зняття грошей передбачає комісію – близько 5 $.

Що брати з собою?

Подорожуючи Азією, багато чого ви зможете придбати у дорозі, але варто пам’ятати про важливі дрібниці. Сонцезахисний крем і головний убір, перехідник для розетки, необхідні ліки, банківські картки і документи обов’язково повинні вирушити у подорож разом з вами!

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